雙鐵擬恢復飲食自由座 王國材：現在要逆時鐘步步解禁

因應防疫新生活，交通部政務次長王國材今天說公共運輸防疫會依中央流行疫情指揮中心政策維持戴口罩、量體溫規定，但徵得指揮中心同意後擬在近日將雙鐵開放飲食、取消梅花座、恢復高鐵自由座、台鐵販售站票等措施。

立法院交通委員會今邀交通部報告「因應防疫新生活公共運輸防疫措施下階段之作為」，表示因應國內疫情趨於緩和，觀光局已擬定第一階段為防疫旅遊，由觀光產業公協會盤點資光資源設計踩線行程，觀光遊樂業園區最大承載量由五成調高至八成等。公共運輸部分，高速公路服務區放寬人、車潮管制，台鐵取消在連續假期長途列車停售站票的措施，不過搭乘大眾運輸工具時要全程佩戴口罩。

王國材於會前接受媒體聯訪時說，原來是「順著時鐘」，管制愈來愈嚴格。現在就「逆著時鐘」回去，一步步解禁。目前量體溫、戴口罩要維持，防疫最重要的事，自由座及車上飲食會先考慮開放。交通部明天會針對防病新生活，對觀光及公共運輸疫的解禁，會報指揮中心決定，評估是否上路。