黃蜂雲系又圓又對稱 鄭明典：代表颱風強度不會太弱

中央氣象局代理局長鄭明典在臉書表示，中度颱風黃蜂雲系接近正圓，黃蜂雲系明顯受到菲律賓島嶼的影響，由此清晨斜射光影像強調出的陰影分布，受島嶼影響的下風區域對流稍受抑制。

他說，基本上，黃蜂颱風的雲系還是很圓、很對稱，這樣的雲系代表的颱風強度不會太弱，目前還是貨真價實的中度颱風的強度。

氣象局說，中度颱風黃蜂今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻南南東方1290公里的海面上（馬尼拉東南東方700公里的海面上），向西轉西北西進行，中心附近最大風速每秒38公尺（即每小時137公里），相當於13級風，瞬間最大陣風相當於15級風，七級風暴風半徑120公里，10級風暴風半徑50公里，預測明天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻南南東方1050公里之處。

氣象局說，周六、周日颱風將北移至巴士海峽到台灣東南部外海一帶，受其外圍環流影響，天氣轉趨不穩定，東半部及南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量稍多，午後中部以北山區有局部短暫雷陣雨；由於颱風路徑仍有不確定性，留意氣象局所發布的颱風資訊。