健身教練為包莖所苦又怕見血 醫師動手術助他婚姻性福

一名29歲健身教練從小為包莖所苦，每當勃起就感到疼痛，雖然身材高大壯碩，但因暈針及害怕見血，以致遲遲不願接受治療。直到遇見決定共度終生對象，才至泌尿科諮詢，並選擇接受「微創包皮槍環切術」不僅術後幾無疼痛感，且傷口癒合迅速，這才讓他揮別心中的負擔。

亞洲大學附屬醫院男性性功能中心主任邱鴻傑指出，這名健身教練雖渾身肌肉，但每逢打疫苗、抽血總是會暈針，甚至看到皮肉傷還會害怕到無法自行換藥。也因為對疼痛的耐受度極低，即便從小自知包皮過長，常導致勃起疼痛，當完全勃起狀態，龜頭仍舊無法露出；但因心理恐懼，遲遲不願正視問題。

日前因為遇到共度終生的對象，為了自己與另一半的性福，才願意就診。因為考量他對疼痛及見血的奈受度，故建議選擇微創包皮槍環切術治療，不僅術後傷口疼痛少，且一周時間即復原。

邱鴻傑說，包莖是指包皮口過小，當包皮向後拉時，無法露出陰莖頭，正常男性1歲前包莖程度約99%，18歲約只剩下1-2%。但仍有部份男性成年後仍為包莖所苦，除了勃起時會感到不適或疼痛，進而影響性功能；當包皮肥厚過長，容易解完後滴尿，造成異味，若再加上衛生習慣不佳，導致龜頭發炎，常影響日常生活，恐須手術治療。

他說，傳統割包皮手術除了手術時間超過30分鐘，術後容易因傷口疼痛出血、縫合處難以平整，必須多次換藥，但是微創包皮槍環切術透過吻合器套入包皮，同步進行切割與吻合，手術時間僅約5分鐘；除輕微疼痛與微量出血，縫合釘約1至2周會自動脫落，無須返院拆線，照護相當方便。

但是，並非所有人都適合這項手術，若包皮與龜頭無法分開、患嚴重包皮炎、矽膠縫合圈無法套住包皮，或有凝血功能問題者，則術前需與醫師充分討論，再決定適合的治療方式。