快訊

WHO：新冠病毒可能永遠不會消失 像愛滋病毒一樣流行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健身教練為包莖所苦又怕見血 醫師動手術助他婚姻性福

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
亞洲大學附屬醫院男性性功能中心主任邱鴻傑指出，微創包皮槍環切術治療，不僅術後傷口疼痛少，且一周時間即復原。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院男性性功能中心主任邱鴻傑指出，微創包皮槍環切術治療，不僅術後傷口疼痛少，且一周時間即復原。圖／亞洲大學附屬醫院提供

一名29歲健身教練從小為包莖所苦，每當勃起就感到疼痛，雖然身材高大壯碩，但因暈針及害怕見血，以致遲遲不願接受治療。直到遇見決定共度終生對象，才至泌尿科諮詢，並選擇接受「微創包皮槍環切術」不僅術後幾無疼痛感，且傷口癒合迅速，這才讓他揮別心中的負擔。

亞洲大學附屬醫院男性性功能中心主任邱鴻傑指出，這名健身教練雖渾身肌肉，但每逢打疫苗、抽血總是會暈針，甚至看到皮肉傷還會害怕到無法自行換藥。也因為對疼痛的耐受度極低，即便從小自知包皮過長，常導致勃起疼痛，當完全勃起狀態，龜頭仍舊無法露出；但因心理恐懼，遲遲不願正視問題。

日前因為遇到共度終生的對象，為了自己與另一半的性福，才願意就診。因為考量他對疼痛及見血的奈受度，故建議選擇微創包皮槍環切術治療，不僅術後傷口疼痛少，且一周時間即復原。

邱鴻傑說，包莖是指包皮口過小，當包皮向後拉時，無法露出陰莖頭，正常男性1歲前包莖程度約99%，18歲約只剩下1-2%。但仍有部份男性成年後仍為包莖所苦，除了勃起時會感到不適或疼痛，進而影響性功能；當包皮肥厚過長，容易解完後滴尿，造成異味，若再加上衛生習慣不佳，導致龜頭發炎，常影響日常生活，恐須手術治療。

他說，傳統割包皮手術除了手術時間超過30分鐘，術後容易因傷口疼痛出血、縫合處難以平整，必須多次換藥，但是微創包皮槍環切術透過吻合器套入包皮，同步進行切割與吻合，手術時間僅約5分鐘；除輕微疼痛與微量出血，縫合釘約1至2周會自動脫落，無須返院拆線，照護相當方便。

但是，並非所有人都適合這項手術，若包皮與龜頭無法分開、患嚴重包皮炎、矽膠縫合圈無法套住包皮，或有凝血功能問題者，則術前需與醫師充分討論，再決定適合的治療方式。

男性 健身 陰莖

延伸閱讀

次子捐肝救父 顏清標換肝

影／顏清標11小時馬拉松換肝手術完成 陳肇隆：一切圓滿

受刑人患病遭不當移監 監察院糾正台中監獄

活體換肝手術 陳肇隆理論：起手無回

相關新聞

雙鐵擬恢復飲食自由座 王國材：現在要逆時鐘步步解禁

因應防疫新生活，交通部政務次長王國材今天說公共運輸防疫會依中央流行疫情指揮中心政策維持戴口罩、量體溫規定，但徵得指揮中心...

黃蜂雲系又圓又對稱 鄭明典：代表颱風強度不會太弱

中央氣象局代理局長鄭明典在臉書表示，中度颱風黃蜂雲系接近正圓，黃蜂雲系明顯受到菲律賓島嶼的影響，由此清晨斜射光影像強調出...

黃蜂影響台灣程度 周六離開菲律賓轉向速度是關鍵

中央氣象局表示，本周六大致是中颱黃蜂影響台灣程度的關鍵時刻，離開菲律賓呂宋島後往東北轉的速度快慢，決定它與台灣的距離。依...

黃蜂颱風、梅雨鋒面接力影響 賈新興：周日至23日中南部高風險

天氣風險公司總監賈新興在臉書表示，今年第一個颱風黃蜂，從各國預測路徑以及各國客觀模式預測路徑都顯示，有將近二至三天的時間...

黃蜂將減弱 彭啟明：下周可能進入典型梅雨

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今年第一號颱風黃蜂，目前位置在台灣南南東方約1250公里的海面上，...

健身教練為包莖所苦又怕見血 醫師動手術助他婚姻性福

一名29歲健身教練從小為包莖所苦，每當勃起就感到疼痛，雖然身材高大壯碩，但因暈針及害怕見血，以致遲遲不願接受治療。直到遇...

台南高雄屏東高溫上看36度 周末颱風外圍環流影響變天

中央氣象局說，天氣晴朗炎熱，今天中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，即氣溫達36度以上。

吳德榮：下周二今年最強梅雨到 各地注意劇烈天氣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周日暖氣團影響，各地為晴朗炎熱的天氣，中午...

中颱「黃蜂」周末靠近 明後天高溫

今年第一號颱風「黃蜂」持續增強，昨晚升級為中颱。中央氣象局表示，黃蜂預計本周末（十六、十七日）最靠近台灣，屆時可能會為東...

列車維安 雙鐵出招 武術高手上陣

台鐵嘉義站去年七月發生鐵路警察遭乘客襲擊身亡的不幸事件，也讓雙鐵乘車安全備受各界重視。為提高列車與車站安全，台灣高鐵自五月起，找來具有軍警特勤背景、領有武術證照者擔任列車上的車安保全；台鐵局則宣布，明天（十五日）起，開放列車長依個人意願，領用水柱型防身噴霧器，以提升列車執勤安全。

醫病天地／瓜果消暑 每天別超過兩份

冬天進補強化免疫力，夏天吃什麼促進健康？衛福部彰化醫院中醫科主任馮天祥認為，天氣熱最怕胃口差，夏季可吃瓜果類食物，消暑利濕保持好胃口，吃得下身體自然健康。

冰熱敷、運動... 在家不出門 也能緩解下背痛

新冠肺炎疫情嚴峻，不少人都減少就醫，對於患有下背痛或骨質疏鬆的50歲停經婦女、老年人，最近更不敢到醫院復健與治療，台大醫院雲林分院骨科部、外傷中心主任林鎮江，傳授幾招在家不出門也能緩解疼痛的小訣竅。

熱門新聞

今年首颱「黃蜂」增強 氣象局：已轉為中颱

疫情過後市場需求大不同 盤點最有「錢」途的5種行業

「黃蜂」颱風可望成中颱 氣象局估：本周末最接近台灣

黃蜂颱風、梅雨鋒面接力影響 賈新興：周日至23日中南部高風險

好市多水果蛋糕CP值爆表 她實現蛋糕夢幻吃法

不只是高富帥才受歡迎！最有趣、最有女人緣的五大星座排行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。