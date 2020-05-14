黃蜂影響台灣程度 周六離開菲律賓轉向速度是關鍵

中央氣象局表示，本周六大致是中颱黃蜂影響台灣程度的關鍵時刻，離開菲律賓呂宋島後往東北轉的速度快慢，決定它與台灣的距離。依目前預測的路徑，是周六及下周日為東半部及南部帶來局部短暫陣雨或雷雨。

氣象局預報員劉沛滕表示，黃蜂在昨天及今天有增強趨勢，已經增強為中度颱風。今晚及明天之後登陸，受菲律賓陸地影響，它的強度會持平或是逐漸減弱。他說，黃蜂在周六及下周日會慢慢離開呂宋島，進入巴士海峽。

他說，目前預估颱風最快周六深夜進入巴士海峽，目前預估往東北邊動，外圍環流會為台灣的東半部及南部帶來降雨。不過路徑仍有不確定性，往東北轉的速度慢一點的話，就會較近台灣，速度快一點就離台灣較遠，大致上在周六。周末東半部及南部降雨機率都偏高，台東與屏東恆春半島雨勢最明顯，降雨量要視靠近的程度。

在颱風外圍環流影響東半部及南部時，西半部是背面側，反而是高溫炎熱的天氣。颱風過去之後，南海的西南風會漸增強，會有西南風的水氣。對台灣的影響，是下周比較容易下雨。

劉沛滕表示，下周二之後，鋒面會接近台灣，一早從北部開始下雨會推到中南部，並在台灣來來回回，一直到周末全台都會下雨，當中可能有空檔。雨勢大小還不確定，要注意是否會有強降雨，是下周的觀察重點。