台南高雄屏東高溫上看36度 周末颱風外圍環流影響變天

中央氣象局說，天氣晴朗炎熱，今天中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，即氣溫達36度以上。

氣象局說，減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。

今明兩天台灣東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。

明天西半部地區高溫炎熱，南部局部地區並有37度高溫出現的機率；西南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海有長浪發生的機率；金門及馬祖地區易有低雲或局部霧影響能見度。

氣象局說，中度颱風黃蜂今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻南南東方1290公里的海面上（馬尼拉東南東方700公里的海面上），向西轉西北西進行，中心附近最大風速每秒38公尺（即每小時137公里），相當於13級風，瞬間最大陣風相當於15級風，七級風暴風半徑120公里，10級風暴風半徑50公里，預測明天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻南南東方1050公里之處。

氣象局說，周六、周日颱風將北移至巴士海峽到台灣東南部外海一帶，受其外圍環流影響，天氣轉趨不穩定，東半部及南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量稍多，午後中部以北山區有局部短暫雷陣雨；由於颱風路徑仍有不確定性，留意氣象局所發布的颱風資訊。

下周一西南風影響，迎風面中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區午後也有局部短暫雷陣雨，晚上之後隨著鋒面接近，北部及東北部地區將轉為有短暫陣雨或雷雨。

下周二、下周三鋒面影響，天氣相當不穩定，西半部及東北部有短暫陣雨或雷雨，花東地區也有局部短暫陣雨或雷雨；受降雨影響，各地高溫有下降趨勢。