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黃蜂颱風、梅雨鋒面接力影響 賈新興：周日至23日中南部高風險
天氣風險公司總監賈新興在臉書表示，今年第一個颱風黃蜂，從各國預測路徑以及各國客觀模式預測路徑都顯示，有將近二至三天的時間侵襲菲律賓，對菲律賓的影響非常之大。
他說，也因為在陸上的時間長，中颱黃蜂的強度也會明顯的減弱，可能減弱至熱帶性低氣壓或輕颱的下限。預估17日台東和恆春半島降雨可能非常明顯，要特別留意。
對於黃蜂，他說，明天再來關注最新的預報資料，觀察的重點在於它受菲律賓地形的程度如何，以及它的飛行路徑變動的狀況。
賈新興說，他更擔心的是，17日至23日高風險期，特別是中南部地區。
中央氣象局說，下周一西南風影響，迎風面中南部地區有局部短暫陣雨，晚上之後鋒面接近，北部及東北部地區將轉為有短暫陣雨或雷雨。鋒面在台灣附近至23日。
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