吳德榮：下周二今年最強梅雨到 各地注意劇烈天氣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周日暖氣團影響，各地為晴朗炎熱的天氣，中午前後注意防曬；今午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率。今天北部21至34度、中部22至35度、南部23至36度、東部20至34度。

明天起大氣趨不穩定，部分平地午後亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下周一台灣附近西南風漸增強，水氣增多，不穩定度提高，有局部陣雨或雷雨的機率。

他說，下周二起梅雨季第二道鋒面影響，呈現南北徘徊的特性，為梅雨季以來最強一波，有帶來大量降水的潛勢。下周二伴隨較強西南氣流，各地有陣雨、雷雨，要注意劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨發生。

下周三鋒面南移，南雨、北暫緩；下周四鋒面再逐漸北移，水氣增多，降雨範圍再往北擴大，雨勢增強。這波鋒面的影響還未結束，其後幾天的演變，應密切注意。

他說，中颱黃蜂未來在呂宋島附近向北迴轉，進入巴士海峽，向東北加速離去。氣象局潛勢預測圖路徑以東的不確定範圍距離台灣較遠、威脅小；潛勢預測圖路徑以西的不確定範圍距離台灣較近，威脅程度則需另視其當時的強度及結構而定。黃蜂在抵達呂宋島前強度明顯增強；但之後會受到地形破壞，強度減弱、結構亦有變化。

他說，最新暴風圈侵襲機率圖顯示，各地受暴風圈侵襲的機率皆在28％以下(蘭嶼28%)。看似機率不高，但就風險而言，不宜輕忽，應持續密切觀察。