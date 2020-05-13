今年首颱「黃蜂」增強 氣象局：已轉為中颱

今年第一號颱風「黃蜂」強度持續增強中，中央氣象局表示，黃蜂颱風已轉為中度颱風。根據中央氣象局觀測顯示，中度颱風「黃蜂」今晚8時的中心位置在北緯 12.1 度，東經 127.9 度，以每小時12公里速度，向西北西進行。

氣象局表示，黃蜂颱風的中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒 45 公尺，七級風暴風半徑 80 公里，十級風暴風半徑 50 公里。

氣象局代理局長鄭明典也在臉書上直言，黃蜂颱風有明顯日夜變化。

鄭明典說，在傳統的觀念中，陸地的日夜變化比較明顯，海洋上大氣的日夜變化應該相對的小，但多年前，一位朋友曾經分析海面上的日夜變化現象，發現情況的確很複雜，不但日夜變化的「振幅」各地差異很大，就連日夜變化的「相位」，也就是峰、谷出現時間都不完全隨太陽同步。

鄭明典說，在他的分析中，海面上日夜變化振幅最大的區域就是在菲律賓東方海域，也就是黃蜂颱風生成位置附近。這幾天，我們看到的黃蜂颱風雲系，便有很明顯的日夜變化現象。

中央氣象局表示，「黃蜂」颱風預計本周末(十六、十七日)左右最靠近台灣，屆時可能會為東半部、屏東恆春半島等地區帶來短暫陣雨；氣象局也提醒，受到颱風沉降效應的影響，周日(十七日)前天氣都很炎熱，周五、周六(十五、十六日)南部甚至可能出現卅七度以上高溫。

李孟軒表示，預估本周末是黃蜂颱風最靠近台灣的時刻，屆時東半部地區、南部屏東恆春半島等地，會有短暫陣雨，西半部的影響較小。