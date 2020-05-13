88%民眾支持對排碳大戶徵碳稅 學者籲蔡政府正視

台大風險中心今天發布能源轉型民調，八成八民眾支持對台灣高排碳企業依碳排放量徵稅，學者呼籲，反映外部成本的重要機制是推動能源稅或碳稅，目前僅環保署研擬碳費，蔡政府應遵守承諾要求財政部推動能源稅，是我國能源轉型不可迴避的挑戰。

台大風險中心博士後研究員趙家緯表示，能源價格過往四年連續四次凍漲，平均電價低於售電成本，不利減煤也不利推動綠能。此次調查有六成民眾願意付較高電價換取能源轉型、一成九拒絕，目前因為疫情導致油價不斷下跌，電價也凍漲，不利能源轉型，但民調顯示有六成民眾接受調漲，雖然還有一成九民眾拒絕，但仔細分析，只要以改善空汙、降低排碳為由做社會溝通，堅持不調漲者將降到百分之五。

趙家緯說，經估算，2019年因大幅削減燃煤火力，已使單位發電空汙與排碳外部成本較過往減少百分之五以上，為改善空汙、降低碳排放量，民眾支持提升電價，政府更應該擺脫「低能源價格才能帶動經濟成長」的褐色經濟思維，真實反映電力系統的外部成本。

趙家緯說，反映外部成本的重要機制是推動能源稅或碳稅，行政院雖在台灣永續發展目標成今年完成推動能源稅的政策規劃及配套，但目前財政部都沒有採取具體行動，只有環保署表示將依照空汙費研擬碳費機制。若蔡總統願履行競選時對青年承諾，應正視氣候議題和能源價格，考量稅制反映外部成本，是我國能源轉型不可迴避的挑戰。

台大風險中心主任張國暉說，過去一般認為能源轉型缺乏共識，有害經濟發展，過往甚至不見民眾認同以電價或其他稅收，來落實更公平的能源政策。但今年民調顯示，民眾意向正在改變，且不分黨派支持再生能源，不再淪為政治鬥爭的犧牲品。

張國暉表示，民眾認為能源轉型有益經濟成本，也認為應調升電價和油價，以使用者付費概念推動高碳排產業轉型，奠定正向發展的能源轉型基礎。