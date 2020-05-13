「悠悠」香港腳藥紅極一時 老藥廠尼斯可將熄燈

老牌香港腳藥「悠悠」將走入歷史，衛福部食藥署今證實生產廠商尼斯可藥廠已於去年9月停止生產藥品，旗下包括「悠悠香港腳藥粉」、「悠悠香港腳脫那黴外用噴液1%」因未繼續執行安定性試驗，遭食藥署全面回收。

食藥署官網出現「悠悠香港腳藥粉」、「悠悠香港腳脫那黴外用噴液1%」的回收訊息，經詢問食藥署才知，生產該藥品的尼斯可藥廠，不展延工廠製造許可，且不繼續執行安定性試驗，因此即日起將全面回收市售產品。

食藥署品質監督管理組組長李明鑫表示，尼斯可藥廠自去年9月工廠許可證到期後，便停止生產藥品，且業者也表明整個工廠都要熄燈，因此不再展延許可證。

李明鑫說，就算工廠許可證到期，已生產的藥品在效期內都須進行安定性試驗，並抽驗市售產品，確保藥品成分符合規定，才可繼續販售。然而該藥廠拒絕進行相關試驗，也不願意委託其他廠商協助試驗，因此即日起將全面回收。

回收項目包括「悠悠香港腳藥粉」三個批號產品（U035012、U035022、U035032）、約1萬5000罐；「悠悠香港腳脫那黴外用噴液1%」一個批號產品（U06801）、約1000罐。

至於該廠旗下其他產品，李明鑫則表示，許可證可能已轉移至其他藥廠，或市面上已無產品，因此不在回收範圍內。

「悠悠香港腳藥粉」、「悠悠香港腳脫那黴外用噴液1%」皆用於治療皮膚表淺性黴菌感染，如足癬（香港腳）、股癬、汗斑。