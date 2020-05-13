防疫用品釀污染 專家籲設回收機制

疫情期間的個人防護設備已成塑膠污染隱憂，環保人士呼籲政府建回收機制。世界各國政府為了保護處理疫情的第一線工作人員，製造大量的個人防護設備。綠色和平主任史泰爾斯直言，各國政府並未正視防疫物品帶來的環境污染問題；普利茅斯大學教授湯普森則提醒，政府應建立回收機制。

塑膠污染競賽

根據《歐洲新聞台》報導，世界各國政府為了保護處理疫情的第一線工作人員，製造大量的個人防護設備，專家直言，這儼然成為一場「塑膠污染競賽」。

根據義大利杜林理工大學預估，義大利在封鎖期間每個月至少需要10億面口罩及5億雙手套。世界自然基金會則指出，「每個口罩如果是4公克，那將是每個月高達400噸的塑膠消耗品。」綠色和平組織化學污染組主任史泰爾斯批評，各國政府並未正視防疫物品帶來的環境污染問題。

「儘管沒有科學證據顯示所有個人防護用品都該一次性廢除，人們卻還是這麼做。」史泰爾斯表示，政府大量製造個人防護裝備，如手套、口罩、防護衣等，但沒有好好的擬定回收計劃，只會讓這些沾滿病毒的塑膠製品對環境造成更嚴重的影響。

防疫用品須回收

據《基輔郵報》報導，普利茅斯大學海洋生物學教授湯普森表示，「製造個人防護設備並不會造成海洋污染，但我們丟棄它們的方式會。」聯合國統計，每年約有1300萬噸塑膠製品被丟到海洋中。

湯普森認為，政府應在提供個人防護設備時，也應擬定一套回收策略，並告知民眾該如何遵循。塑膠製品廠商協會「歐洲塑膠」理事長延森支持說，「因應疫情產生的大量塑膠防護物光靠生物分解塑膠是不夠的，政府應該提出一套回收機制。」

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