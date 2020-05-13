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防堵非洲豬瘟 檢舉非法養豬場可拿20%獎金

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
為防堵非洲豬瘟，桃園機場加強向旅客說明不准帶肉類入台。本報資料照片
為防堵非洲豬瘟，桃園機場加強向旅客說明不准帶肉類入台。本報資料照片

非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，亞洲已有12個國家淪為非洲豬瘟疫區，我國持續執行邊境管制措施，另為防堵豬瘟從廚餘傳播，已開罰13件未取得再利用廚餘合法資格的養豬場，應變中心提醒，民眾檢舉這類養豬場可獲20%獎金，但目前還沒有收過民眾檢舉。

應變中心統計，自107年10月1日至109年5月12日止，旅客違規攜入或主動棄置的肉品共檢驗3142件樣品，驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性者計247件，其中來自中國大陸188件，越南59件，今年採樣樣品數雖因入境旅客驟減而較少，總計僅292件，但109年3月越南的陽性率仍達11.76%、樣品17件，4月中國大陸的陽性率更高達40%、樣品5件，顯示疫區豬肉製品傳入非洲豬瘟疫病風險仍高。

應變中心補充，為強化風險控管作為，已檢視各機場港口採樣陽性率，針對航班往來中國大陸及越南比例較高者，將強化宣導作為，請航空公司配合在來台出發地機場加強向旅客宣導不要攜帶肉類產品來台，以阻絕高風險產品於境外。

為阻絕非洲豬瘟透過廚餘傳播，未依照規定取得再利用廚餘合法資格的養豬場，按違規次數累進加重罰鍰， 處分由3萬元起跳，最高達300萬元。執行迄今，雲林縣、彰化縣、高雄市及新竹市等地方政府，已針對首次查獲者裁罰13案，罰鍰累計39萬元。

應變中心也提醒，飼料管理法定有「檢舉違反飼料管理法案件獎勵辦法」，凡經檢舉而查獲違反規定案件者，得按查獲案件裁罰金額，核發20%獎金給檢舉人，請民眾協助共同監督，主動舉發違法案例。

非洲豬瘟 廚餘

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