「黃蜂」颱風可望成中颱 氣象局估：本周末最接近台灣

今年第一號颱風「黃蜂」強度持續增強中，預計有機會增強為中度颱風。中央氣象局表示，「黃蜂」颱風預計本周末(十六、十七日)左右最靠近台灣，屆時可能會為東半部、屏東恆春半島等地區帶來短暫陣雨；氣象局也提醒，受到颱風沉降效應的影響，周日(十七日)前天氣都很炎熱，周五、周六(十五、十六日)南部甚至可能出現卅七度以上高溫。

根據中央氣象局觀測顯示，輕度颱風「黃蜂」昨下午二時的中心位置在北緯十二度，東經一二八點五度，也就是在菲律賓東方海面，以每小時九公里速度，向西北西進行。

氣象局預報員李孟軒表示，根據目前的預測路徑來看，黃蜂明顯持續增強中，可能會成為中颱等級，預計周五(十五日)會碰上菲律賓陸地，屆時颱風結構會被破壞，強度應該會被減弱；周六(十六日)颱風會北轉到巴士海峽一帶，屆時會逐漸比較偏東北方向移走。

李孟軒表示，預估本周末是黃蜂颱風最靠近台灣的時刻，屆時東半部地區、南部屏東恆春半島等地，會有短暫陣雨，西半部的影響較小。

至於外界擔心黃蜂颱風是否會和接下來的梅雨鋒面相互作用？李孟軒表示，黃蜂颱風預估十八日就會遠離台灣，屆時梅雨鋒面才剛接近，雙方不太會起相互作用，但也因為受到鋒面影響，十九、廿日全台各地都會有陣雨，甚至雷雨的情形。

氣象局表示，明天天氣晴朗炎熱，中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，提醒民眾注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。