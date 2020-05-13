霧濛濛！明天北部空品紅害 西半部全亮橘燈

空品監測網指出，今天環境風場由東北風轉為偏東風，境外汙染物移入影響台灣，且午後受光化作用影響，截至下午6時為止，全台有4處測站出現紅害，分別是台中大里、南投、雲林斗六、金門，另有51個測站亮橘燈，不僅集中在西半部，還包括宜蘭、花蓮。

根據空品監測網，明天環境風場為東風至東南風，凌晨至上午時段，西半部地區因風速微弱、擴散條件差，汙染物易累積致濃度偏高。午後受光化作用影響，西半部地區及離島臭氧濃度易偏高。

明天各地空品，宜蘭、花東空品區為普通等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為橘色提醒等級；北部空品區為紅色警示等級。

15日環境風場為東南風，南部地區位於迎風面，擴散條件稍好轉；北部地區位於下風處，汙染物較易累積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為良好等級；竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為普通等級；北部空品區為橘色提醒等級。