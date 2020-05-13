7旬患者染新冠肺炎釀重症 北榮鬼門關前搶命
北榮日前收治一名70多歲新冠肺炎重症患者，胸腔重症團隊會同感染科、風濕免疫科等專家意見，替患者使用23.5天葉克膜、33.5天呼吸器治療後，總算從鬼門關前搶回一命。
台北榮民總醫院今天發布新聞稿指出，日前收治一名70多歲新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）重症患者，該患者3月自國外返國後，因咳嗽發燒，確診為新冠肺炎，收治於其他醫院。
該個案10天後因呼吸衰竭，進行插管後轉至北榮負壓隔離加護病房，隔日即因急性呼吸窘迫症候群接受葉克膜治療。
北榮胸腔部主任陳育民表示，胸腔重症團隊為患者施作肺泡再擴張術，並會同感染科、風濕免疫科等專家意見，給與抗生素及抗細胞激素治療，病人使用23.5天葉克膜及33.5天呼吸器後，總算脫離險境並已解除隔離，目前正進行後續治療與復健，且持續進步中，預計近期出院。
陳育民說，該患者家屬在歷經數十日煎熬後，終於得以在母親節前夕與患者相聚，重溫天倫之樂，家屬對醫療團隊表示感謝與肯定。
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