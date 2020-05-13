黃蜂侵台機率小 週末降雨已入汛期

2020年首颱「黃蜂」襲台機率低，但旱象可望緩解！中央氣象局表示，週末全台受輕颱黃蜂外圍環流影響，南部、東半部會有降雨，天氣即時預報則指出，目前大氣條件不適合颱風生存，「對台灣影響應不大，但能緩解旱象。」氣象專家彭啟明則提醒，須注意梅雨發展。

中央氣象局13日宣佈輕颱黃蜂成形，13日至15日東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，西半部山區則在午後會有短暫的局部雷陣雨。16、17日受到颱風或其外圍環流影響，南部、東半部地區有短暫陣雨或雷雨。至於強度則要視登陸菲律賓後結構被破壞的程度。

「民眾需關注梅雨情況。」天氣風險公司創辦人彭啟明觀察分析，年度首颱黃蜂的環流會提供旺盛暖溼水氣，「型態發展還不錯，但要更關注下週梅雨發展。」天氣即時預報也指出，颱風如果照預估路徑移動，會在北上過程中「拉上」西南季風，梅雨季便會展開。

天氣即時預報表示，黃蜂颱風即將進入菲律賓陸地，目前並不適合颱風生成的大氣條件，判斷「颱風本身對台灣影響應不大。」但接下來民眾要做好渡過「炎熱、少雨」天氣的準備，尤其14日之後溫度就會明顯升高。氣象主播賴忠瑋也表示，水氣減少導致西半部晴朗少雲，「17日前都將是相當炎熱的天氣。」

賴忠瑋強調，17日起天氣會有些變化，因為黃蜂颱風接近的影響，北方的鋒面雲系也較往南移，各地雲量都會略增。他說：「特別留意的是下週鋒面南下、水氣增加，將開始連續不穩定的天氣。5、6月是台灣的梅雨季，加上第一個颱風生成，顯示台灣己經進入了汛期。」

【更多精采內容，詳見 】