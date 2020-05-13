小劇目當道 《馬克白》也成獨角戲

舞台劇走向小規模、少演員，連《馬克白》都可以改編成獨角戲。為了在疫情中安全重啟舞台劇場，演員人數少且不需要大製作的小型劇目成為新方向，甚至連莎士比亞的經典《馬克白》也被改編成獨角版本。另外，德國和奧地利逐步開放導演及演員可以有限度的進劇場彩排跟練習。

劇目創意精緻化

《紐約時報》撰文分析，受疫情影響，製作演員少（甚至獨角戲）、佈景簡單的小劇目，在疫情下會比大製作的劇目來得容易執行。因為演員少，在彩排時較容易做到維持安全距離，也因為成本不高，不必勞師動眾的大製作，還可以在觀眾人數受限制的前提下多演幾場。

然而這也並不代表大型劇目從此滅絕，反而是考驗演員和劇作者創意的時候。例如莎士比亞的經典劇目《馬克白》，演員和劇本家就能利用故事中無限的延展性，創作出獨幕劇版本，如蘇格蘭演員艾倫·康明和英國演員史蒂芬·迪蘭，都演過一人版本的《馬克白》，都被《衛報》的評論演出了更豐富的情緒。

開放彩排但限制多

《紐約時報》報導，奧地利和德國都計畫開放劇場，尤其是奧地利將在5月18日，成為全世界第一個重啟劇場的國家，雖然只是讓演員和導演可以進劇場排練，且有嚴格的限制，包括人與人之間要保持距離，若要近距離動作，必須配戴口罩。

然而這些規定讓許多劇場工作者直呼不可能，表示除非疫情完全穩定，不然不會開工。維也納約瑟夫城劇院的藝術導演海伯特·福亭格在訪問中甚至直言規定「不切實際」，批評立訂規則的人「這輩子大概沒有進過劇場」、「不該把藝術政治化」。奧地利文化部長海蒂表示，這些規定都和各大劇院的行政單位討論過，她也希望到了7月疫情更穩定後，能開放更大規模的彩排。

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