悠悠香港腳藥紅極一時 老藥廠尼斯可將熄燈

知名廣告藥「悠悠」香港腳藥曾伴許多人走過年輕歲月，食藥署今天證實，悠悠藥品的生產廠商尼斯可藥廠已於去年9月中旬停止生產藥品，58年老藥廠近期將走入歷史。

根據尼斯可藥廠的官網，1931尼斯可創辦人郭文品醫師設立溪口醫院，1954郭文品成立台德行，從美、日、德國各大藥廠進口藥品，1956獲得美國尼斯可藥廠在台獨家總代理，1962與美國尼斯可在台合作成立台灣尼斯可製藥股份有限公司，產品以1965年上市的「悠悠」藥膏最為知名，耳熟能詳的廣告讓婆媽輩印象深刻。

衛生福利部食品藥物管理署品質監督管理組組長李明鑫今天告訴中央社記者，隨藥品發展進步，治療香港腳的藥品不斷推陳出新，但尼斯可藥廠仍靠幾款老藥支撐，去年9月13日尼斯可藥廠的工廠許可證到期，食藥署人員介入了解時，藥廠才坦言即將熄燈，不再延展許可證，也自許可證到期日開始停止生產所有藥品。

他說，根據規定，即便工廠許可證到期，生產的藥品在效期屆滿前都可繼續販售，每年都需進行安定性試驗，抽驗市售產品確保藥品成分等符合規定，但藥廠拒絕再做相關試驗，因此即日起將全面回收市售產品。

李明鑫指出，尼斯可藥廠將回收產品包括「悠悠香港腳藥粉」3批、約1萬5000罐，批號分別為U035012、U035022、U035032；「悠悠香港腳脫那黴外用噴液1%」則有1批、約1000罐，批號為U06801。

李明鑫說，據了解，尼斯可藥廠旗下藥品許可證還未到期，近期將轉給其他藥廠，因此「悠悠」品牌可望留下，但老藥廠尼斯可確定將於近期走入歷史。