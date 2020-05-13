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雙鐵飲食及自由座可望鬆綁 脫口罩再等等
國內新冠肺炎疫情趨緩，外界好奇台鐵、高鐵防疫措施何時鬆綁。指揮中心指揮官陳時中、交通部長林佳龍今天表示，自由座、飲食可望評估放寬，但戴口罩規定鬆綁還得再等等。
台灣已連續31天沒有2019冠狀病毒（COVID-19，俗稱新冠肺炎）本土個案，顯示國內疫情已降溫。
交通部長林佳龍今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，由於遠程路線在假日、尖峰時段人潮還是很多，維持戴口罩規定應該還會進行一段時間，將配合指揮中心規定。
不過，林佳龍坦言，目前全面禁止的自由座，可能提早恢復。
指揮中心指揮官陳時中也表示，近期有醫師反應，長時間搭乘高鐵又不能吃東西很痛苦，呼籲應開放，對此指揮中心也會慎重考慮。
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