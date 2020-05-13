多國計畫「旅行泡泡」 免隔離即可入境

疫情下「旅行泡泡」和「免疫護照」可望成為旅遊業的短期解方！國際航空集團預估，需要幾年的光景航空業才能恢復2019年的需求量。目前紐澳和波羅的海三小國正在計畫的旅行泡泡，無需居家檢疫14天即可出入境，而免疫護照則可顯示出旅客體內有無抗體。

旅行泡泡短期解方

根據《CNN》和《衛報》報導，正當各國的社交禁令逐漸解封，跨國旅行卻很有可能難以復甦，聯合國世界旅遊組織估計，2020年國際旅客的數量恐將減少80%，約有1億個工作機會可能不保。國際航空集團悲觀預估，得要幾年的光景才能恢復2019年的需求量。

在短期內，區域的「旅行泡泡」將成為旅遊業的解方，首開先例的是澳洲和紐西蘭，兩國旅客只要通過機場的體溫或採檢，不需要居家檢疫14天即可入境，接下來可望加入奧地利、希臘、以色列、挪威、丹麥、捷克和新加坡；歐洲的波羅的海三小國也預計在15日開放彼此的邊境；越南和泰國也正在研議中。

另一種可能的解方為「免疫護照」，顯示出這個人是否感染過新冠肺炎，體內有無抗體。免疫護照過去已有前例，澳洲、印度等國曾要求來自黃熱病疫區的旅客出示接種疫苗的證明。中國的健康碼也有類似的功能，以不同顏色代表不同的染疫風險。

線上會議取代商旅

然而，新冠肺炎具有長時間的潛伏期，恐防不勝防，即使這個地區暫時沒有通報的確診病例，但實際上可能已發生傳播。喬治城大學全球公衛中心的教授菲蘭表示，過去美國將重點放在旅遊禁令，卻忽視了阻斷本土個案的傳播，導致國內疫情的大爆發，他強調「再怎麼新的疫情資訊都是過時的」。

對於跨國旅行的未來展望，蘭卡斯特大學的教授佛爾克布烈奇認為，商務旅行可能發生質變，大家意識到許多會議不見得需要親自參與，可透過線上會議的方式。此外，跨國旅行的標準在21世紀初期才開始定下來，因此旅行的改變並沒有想像中的極端。

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