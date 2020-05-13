她怨冷氣開最低溫還不冷快崩潰 內行人曝3原因

天氣漸熱，不少人紛紛開起冷氣降溫，但有網友卻遇到冷氣溫度調到最低，室內還是不夠冷，甚至因此影響到他的睡眠品質，對此有其他專業網友判斷問題出自冷媒，或管線破裂、溫度控制基板故障也都可能是影響冷氣不冷的關鍵原因。

一名網友在「爆怨公社」發文表示，租屋處的冷氣每年都固定在差不多的一段日子會發生「溫度調到最低還不會冷」的情況，就算是洗了濾網也無法改善，直到某天冷氣突然又變得超冷，狀況才會解決。

深受困擾的原po表示，自己無法在超過24度的環境中睡覺，半個月前冷氣開24度還會冷的發抖，不過近日問題又再次出現，嚴重影響到他的睡眠品質，甚至出現胃食道逆流、梅尼爾氏症，讓他崩潰直喊，「我已經一個禮拜都沒有什麼睡了我快發瘋了」。

文章一出，網友紛紛指向是冷媒的問題，「應該是漏冷媒了」、「冷媒肯定漏光了」、「應該是沒冷媒了，跟濾網溫度沒關係」，也有人指是結霜的緣故，「室內機看冷排有沒有結霜，有的話就是鼓風機沒作用」、「可能是開太冷結霜了所以吹不涼」。

但有網友說，管線破裂、溫度控制基板故障也會是原因之一，建議原po找專業人員來檢查比較準確，或是將插頭拔掉再插一次看能否解決問題，「試試看，找出冷氣的總開關，關掉重開，有時是因為機板當掉，總開關關掉重開就好。」