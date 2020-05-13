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蘇貞昌愛將、環保署長張子敬踢鐵板 全台環團連署下台

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署長張子敬。本報資料照片
環保署長張子敬。本報資料照片

環保署長張子敬被視為行政院長蘇貞昌愛將，又因為擔任署長任內通過桃園鐵路地下化、桃園航空城、淡北道路等多個爭議環評案件，遭質疑強勢主導環評案件造成寒蟬效應。隨著520將至，明天就是內閣總辭，環團昨天深夜發起全台環團連署，呼籲新內閣不應讓張子敬續任環保署長，至今十多個小時就有24個環團連署支持，希望在5月19日前號召全台100個環團加入。

張子敬今天都未接手機，僅由秘書代接，並低調表示張子敬在開會。環保署則表示，明天內閣就要總辭，現在署長不適合表示什麼，但署長感謝大家對於環保的關心並且尊重。

張子敬環保資歷相當完整，擁有成大環工學士、交大環工碩士學位，先擔任台北市政府環保局技士、股長，從公家機關基層做起，隨後離開地方到中央服務，升為環保署科長。蘇貞昌在台北縣長任內，更拔擢張子敬從北縣環保局長一路當到副縣長。

蘇貞昌2006年首任閣揆時，再度將張子敬轉調中央，高升環保署副署長，此後雖然經歷政黨輪替，但因張子敬專業背景強、行事又低調，在馬政府8年時期依然續任副署長。

2016年政黨再度輪替，張子敬依然未被異動，直到2018年民進黨敗選進行內閣大換血，環保署長李應元下台，蘇貞昌更取代賴清德回鍋閣揆，才換張子敬接掌環保署至今。總計張子敬擔任環保署副署長長達13年，橫跨藍綠、扁馬蔡三朝。

張子敬在擔任副署長任內最大爭議為2008年被質疑主導蘇花高環評案，當時有許多環團到環保署前抗議，批評張子敬違反行政中立，更因強力主導讓環評委員面臨沈重壓力，甚至形成寒蟬效應，應該立刻下台。

12年後的今天，張子敬主掌的環保署也屢次遭外界批評將手伸入環評會議，再度造成環評委員「寒蟬效應」，淡北道路、桃園鐵路地下化、桃園航空城等重大爭議環評案件，都在近期快速通關，只要進入大會的環評案件，無一沒有闖關成功。

環團連署聲明指出，自從張子敬接替李應元擔任環保署長後，卻反其道而行，一路為重大開發案服務，不論是環評、廢棄物、公民參與都呈現停滯甚至倒退，呼籲蔡總統與蘇院長，在今年2020年5月20日上任後的內閣布局，環保署長一職應任命更適合的人選，而張子敬已在其環保署長任期內，證明自己的不適任。全台環保團體呼籲蔡總統蘇院長，勿提名張子敬續任環保署長。

長期關心農地問題的彰化縣環境保護聯盟是此次連署發起人，執行秘書吳慧君表示，自從張子敬擔任署長後，很多案子快速順利通過，「最近特別有感覺」，尤其過去公民團體都可以在環評會上直播，但今年卻被要求不准直播，態度相當強硬，讓環評回到早期保守情況，最近聽聞張子敬可能續任署長，希望可以集結大家力量發聲。

彰化環境保護聯盟總幹事施月英則說，現在環評拒絕民眾直播錄影，發言3分鐘就要離開，連對業者反駁或補充佐證的機會都沒有，民眾參與與資訊公開都是「過水形式」，像是台中電廠燃氣增加機組在閉門會議前，早已擬好結論，「就是要通過」。

環保署 環評 內閣

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