影／墾丁拆除違建「來真的」 怪手徹底破壞屋主傻眼

墾丁國家公園未申請建照和超過3樓和的違章建築林立，墾管處檢舉查報的違建案不在少數，屋主收到限期改善知書時，多會透過管道請民代「關切」，或緩拆或「象徵性拆除」；墾管處今天施鐵腕，在10多名員警戒護下，動用怪手將限期未改善的1間新建民宿和休閒農場泳池破壞至不堪使用，還要向屋主求償拆除費，屋主當場傻眼，沒想到「來真的」。

國家公園依低密度開發原則，一般管制區鄉村建築用地依法能蓋3樓、限高11 公尺，頂樓依法能加蓋八分之一，以保護「天際線」，但屋主為擴大使用面積，多在請得使用執照後，違法在頂樓上增建，如雨後春筍般興起的民宿型鄉間農舍亦然，少部分甚至連建照都不申請，直接雇工興建。

一名地方民代說，墾管處過去執行強制拆除次數1年最多2至3次，且多象徵性地拆除小部分就收工，墾丁坊間曾經流傳，不「二次施工增建」就是傻子，增建比比皆是，長年下來已經「見怪不怪」，但墾管處前幾年換主管後，強制拆除次數雖不多，但都是徹底破壞，給人「硬起來」的感覺；現在接到選民請託電話，只有請選民配合自行拆除，將損失降到最低。

墾管處說，區內檢舉查報的違建均列冊納管，因每年編列的拆除經費縮至50萬元，設定100年以後的新違建為優先處理對象，100年以前的舊違建，若有使用事實即列拆除；昨天已有2家業主自行折除，今天排定的滿州鄉山芙蓉民宿自建的違建、恆春生態農場泳池和墾丁後壁湖一家自行擴建的餐廳，前兩處因未自行改善，現場動用怪手徹底破壞。