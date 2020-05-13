快訊

航艦染疫戰力空隙？美軍「超前部署」升級武備

男網咖身亡疑確診「3小時速火化」 指揮中心坦言有誤解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／墾丁拆除違建「來真的」 怪手徹底破壞屋主傻眼

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
墾管處今天動用怪手將限期未改善的1間新建民宿和休閒農場泳池破壞至不堪使用。記者潘欣中／攝影
墾管處今天動用怪手將限期未改善的1間新建民宿和休閒農場泳池破壞至不堪使用。記者潘欣中／攝影

墾丁國家公園未申請建照和超過3樓和的違章建築林立，墾管處檢舉查報的違建案不在少數，屋主收到限期改善知書時，多會透過管道請民代「關切」，或緩拆或「象徵性拆除」；墾管處今天施鐵腕，在10多名員警戒護下，動用怪手將限期未改善的1間新建民宿和休閒農場泳池破壞至不堪使用，還要向屋主求償拆除費，屋主當場傻眼，沒想到「來真的」。

國家公園依低密度開發原則，一般管制區鄉村建築用地依法能蓋3樓、限高11 公尺，頂樓依法能加蓋八分之一，以保護「天際線」，但屋主為擴大使用面積，多在請得使用執照後，違法在頂樓上增建，如雨後春筍般興起的民宿型鄉間農舍亦然，少部分甚至連建照都不申請，直接雇工興建。

一名地方民代說，墾管處過去執行強制拆除次數1年最多2至3次，且多象徵性地拆除小部分就收工，墾丁坊間曾經流傳，不「二次施工增建」就是傻子，增建比比皆是，長年下來已經「見怪不怪」，但墾管處前幾年換主管後，強制拆除次數雖不多，但都是徹底破壞，給人「硬起來」的感覺；現在接到選民請託電話，只有請選民配合自行拆除，將損失降到最低。

墾管處說，區內檢舉查報的違建均列冊納管，因每年編列的拆除經費縮至50萬元，設定100年以後的新違建為優先處理對象，100年以前的舊違建，若有使用事實即列拆除；昨天已有2家業主自行折除，今天排定的滿州鄉山芙蓉民宿自建的違建、恆春生態農場泳池和墾丁後壁湖一家自行擴建的餐廳，前兩處因未自行改善，現場動用怪手徹底破壞。

墾管處在滿州鄉執行拆除時，鄰居私下議論，「民宿主人父母親是墾管處約聘雇員工，怎還會被拆？」；秘書曾添丁說，這些新違建都是民眾檢舉，經查報屬實，因屋主未在限期內改善，依法執行強制拆除，事後還會依法向屋主求償拆除費，強制拆除後屋主若自行重建，會依違反建築法函送法辦，不讓屋主心存僥倖。

墾管處今天動用怪手將限期未改善的1間新建民宿和休閒農場泳池破壞至不堪使用。記者潘欣中／攝影
墾管處今天動用怪手將限期未改善的1間新建民宿和休閒農場泳池破壞至不堪使用。記者潘欣中／攝影

墾管處 違建

延伸閱讀

樓上糞管侵門、樓下違建踏戶 「夾心戶」如何爭權益？

「神隱少女」在台現蹤！台南民宿打造宮崎駿動畫場景　巨大湯婆婆公仔必拍

他想在墾丁買「百萬套房」當度假屋 網秒勸退：變成去打掃

賭場承租違建透天厝卻被抄 新北市府不手軟直接拆光

相關新聞

蘇貞昌愛將、環保署長張子敬踢鐵板 全台環團連署下台

環保署長張子敬被視為行政院長蘇貞昌愛將，又因為擔任署長任內通過桃園鐵路地下化、桃園航空城、淡北道路等多個爭議環評案件，遭...

今將滿30天零本土個案 林佳龍：520後啟動防疫旅遊

國內疫情趨緩，若今天仍是零確診，我國就連續30天沒有出現本土案例，先前交通部長林佳龍就曾說，若達標就會啟動第一階段防疫旅...

未曾喝過洋墨水 這位八年級生如何讓臉書、谷歌、台積電爭相網羅？

一隻病毒，打亂了所有的節奏。可是，能將危機化為轉機的企業，會在最低谷時，大膽出手搶人；戰役過後，擁有最多「人才子彈」者，將是新一波的造局者。而你是那個也準備好的實戰人才嗎？

影／今年首颱「黃蜂」生成！氣象局：東南部將有降雨

今年第一號颱風黃蜂已在12日晚上8點生成，氣象局預估颱風將於16、17日最接近台灣，並為東部帶來降雨，預報員劉宇其表示，...

影／墾丁拆除違建「來真的」 怪手徹底破壞屋主傻眼

墾丁國家公園未申請建照和超過3樓和的違章建築林立，墾管處檢舉查報的違建案不在少數，屋主收到限期改善知書時，多會透過管道請...

防疫旅遊 林佳龍：最快5月底啟動踩線團

交通部長林佳龍今天說，交通部現正規劃防疫旅遊，是觀光業人才培訓好時機，作為一次體檢的機會，確保未來迎接更多觀光客時能符合...

血糖機自我檢測 糖友注意5要領

罹患糖尿病人數日漸攀升，新冠肺炎期間，部分糖友減少就醫，在家用血糖機自我血糖監測，以減少其他併發症。食藥署表示，血糖機在我國屬第二等級醫療器材管理，民眾在選購血糖機時，須在持有藥商許可執照的店家購買，為確保民眾選購合法血糖機，正確使用，切記五要領，有效做好血糖監控。

卵巢癌、子宮頸癌 標靶藥首納健保給付

卵巢癌早期症狀不明顯，缺乏有效篩檢工具，逾四成患者一確診就達第三期以上，在她們之中，每十人僅約四人能存活超過五年，稱為沉默殺手。子宮頸癌雖有抹片檢查工具，但如走到末期，存活率比卵巢癌更低。我國全民健保首度同意給付子宮頸癌、卵巢癌的標靶藥Bevacizumab，預計每年有411人受惠，最快6月上路。

台鐵列車長 將配帶水柱防身噴霧

台鐵今天說，5月15日起，開放列車長依個人意願，領用水柱防身噴霧器，提升列車安全。

高鐵提升車安 引進武術保全、防刺衣

為了提高列車與車站安全，台灣高鐵引進具有武術能力，領有武術證照者，擔任高鐵列車的車安保全，保全防護裝備更大幅提升，包括防刺背心、三節甩棍、防割手套、戰術背包、防護圓盾、防衛鋼叉等，若遇到持刀等緊急狀況時，就可以派上用場。

今年首颱「黃蜂」 周末最接近台灣

位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，昨晚8時發展為今年第一號颱風黃蜂。中央氣象局表示，低壓中心先向北移動，再往西移動，通過菲律賓，進入巴士海峽後，再轉以東北方向繼續前進，此時為最接近台灣的時候，時間大概落在這個周末，南部以及東部地區受影響的機率比較大，屆時可能有短暫陣雨或雷雨。

血糖機使用5字訣 有效監控糖尿病

血糖機對糖尿病監控有幫助，使用時記得遵守「潔、採、校、保、維」的原則！馬偕醫院新成代謝科醫生李淳權13日於食藥署記者會上說明，血糖機可讓病人、醫生掌握病況，有利治療與控制病情，但使用時需要注意「潔、採、校、保、維」：使用前記得清潔、採血完試紙馬上換掉、沾血物帶至醫院回收與試紙保持乾燥。

熱門新聞

首颱「黃蜂」像問號 鄭明典：恐和梅雨鋒面相互作用

今年第一號颱風黃蜂生成 周末北轉影響台灣

中文系畢業之後可以做什麼？ 過來人曝高薪職業：沒大家想的那麼魯

今年首個 黃蜂颱風生成

好市多貼12字公告「解除規定」網友：無限量反而沒人買

不敵疫情與競爭「瘋狂賣客」預告5月15日將暫時謝幕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。