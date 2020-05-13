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防疫旅遊 林佳龍：最快5月底啟動踩線團
交通部長林佳龍今天說，交通部現正規劃防疫旅遊，是觀光業人才培訓好時機，作為一次體檢的機會，確保未來迎接更多觀光客時能符合防疫標準，最快5月底將有首波踩線團。
隨國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心近日宣布將啟動安心防疫旅遊，外界也關注相關進展。
林佳龍今天下午在疫情記者會中表示，防疫旅遊已由交通部規劃中，一方面將全國旅行公會合作組團踩線，另一方面也和旅行社配合觀光局各國家風景管理處推動優質旅程，希望結合「食、宿、遊、購、行」推動區域觀光發展，搭配旅行社、遊覽車、飯店、景點，提供給全民安心旅遊時更好的防疫指引，公布前也會經過指揮中心確認相關指引是否有效。
林佳龍認為，這是對於觀光業人才培訓好機會，先前相關受過訓練的導遊、領隊和觀光產業相關學員，經由踩線來做體檢，並協助觀光業相關業者，以確保未來迎接更多觀光客時，都能符合防疫標準，預計5月底到6月初會有第一波踩線團。
林佳龍指出，希望透過這次推動防疫旅遊的機會，調節民眾旅遊時間，避免都集中在假日，而是分散到平時非假日時段如週一到五，以做到分流，畢竟控制人流總量才能玩得更安心，同時也落實指揮中心公布的防疫措施，如個人健康管理、衛生習慣，社交距離、勤洗手、人多戴口罩等，並推動實名制，以利未來有狀況發生時可以及早因應、掌握。
此外，因疫情趨緩，外界也好奇雙鐵戴口罩規定是否可能在6月底前鬆綁。林佳龍說，由於遠程路線在假日、尖峰時段人潮很多，維持戴口罩規定應該還會進行一段時間，將配合指揮中心規定，對自由座可能提早開放。
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