新設計領先業界 昇恆昌拿下最佳新開幕商店獎
桃園機場免稅商店業者昇恆昌，昨(12日)榮獲國際知名旅遊零售業界權威媒體DFNI頒發「最佳新開幕商店」獎項，以獨特多元的豐富購物體驗，以及強烈的台灣特色文化脫穎而出，打敗世界各大國際機場，再度成為台灣之光。
每年五月登場的國際知名旅遊零售業界盛典DFNI+Frontier Awards於新加坡舉行，由機場相關營運機構擔任專業評審團，從全球各大知名國際機場、精品品牌與免稅店中評選出獎項最佳代表，不過今年受新冠肺炎疫情影響，頒獎典禮以線上直播進行。
其中長期服務於國門機場的昇恆昌，以去年11月全新開幕的桃園國際機場第二航廈管制區內「中央區綜合免稅商店」，以及四樓「餐飲美食區」獲得專業評審團肯定，拿下「Best New Shop Opening 最佳新開幕商店獎」。
昇恆昌表示，去年新開幕的二航廈免稅商店，其整體空間是由知名國際機場室內設計團隊，也就是英國「The Design Solution」負責規畫，以領先國際潮流的Walk- Through設計概念，讓旅客一進管制區便能感受到出境大廳及全新動線的開闊寬廣氛圍。
此外，其空間還融入台灣元素，邀請文創藝術家范承宗、陳怡潔、詹雨樹等大師，結合台灣流行與藝術文化，透過虛實整合的多媒體視覺體驗，向世界傳達台灣自然與人文兼具的絕美特色，震撼旅客的感官視聽。
昇恆昌表示，桃園機場的旅客量，自2015年起即超越原規畫設計的3700萬人次總旅客容量，2019年更創下4,69萬的旅客量歷史新高，可以說多年來都超載營運。這次評比在全球550座機場維持前4％以內的前段班，全靠機場相關產業一起努力。而桃園機場也會以豐富台灣自然文化特色持續優化各項軟硬體，包括總經費超過11億的各項維護建設工程以及管制區內免稅店的改修，都將如火如荼的進行，藉由台灣本次防疫的傑出表現，期待迎來更多國際旅客造訪。
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