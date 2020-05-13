新設計領先業界 昇恆昌拿下最佳新開幕商店獎

桃園機場免稅商店業者昇恆昌，昨(12日)榮獲國際知名旅遊零售業界權威媒體DFNI頒發「最佳新開幕商店」獎項，以獨特多元的豐富購物體驗，以及強烈的台灣特色文化脫穎而出，打敗世界各大國際機場，再度成為台灣之光。

每年五月登場的國際知名旅遊零售業界盛典DFNI+Frontier Awards於新加坡舉行，由機場相關營運機構擔任專業評審團，從全球各大知名國際機場、精品品牌與免稅店中評選出獎項最佳代表，不過今年受新冠肺炎疫情影響，頒獎典禮以線上直播進行。

其中長期服務於國門機場的昇恆昌，以去年11月全新開幕的桃園國際機場第二航廈管制區內「中央區綜合免稅商店」，以及四樓「餐飲美食區」獲得專業評審團肯定，拿下「Best New Shop Opening 最佳新開幕商店獎」。

昇恆昌表示，去年新開幕的二航廈免稅商店，其整體空間是由知名國際機場室內設計團隊，也就是英國「The Design Solution」負責規畫，以領先國際潮流的Walk- Through設計概念，讓旅客一進管制區便能感受到出境大廳及全新動線的開闊寬廣氛圍。

此外，其空間還融入台灣元素，邀請文創藝術家范承宗、陳怡潔、詹雨樹等大師，結合台灣流行與藝術文化，透過虛實整合的多媒體視覺體驗，向世界傳達台灣自然與人文兼具的絕美特色，震撼旅客的感官視聽。