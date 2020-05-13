農委會、內政部「舌戰」橋頭園區 環團籲陳其邁協調

蔡總統連任政見之一的高雄橋頭科學園區，昨進行二階環評範疇界定會議，但因涉及中崎有機農業專區存廢，農委會、內政部「舌戰」法條，最後在部分環評委員、立委、民間團體建議下，因適法性疑慮喊卡。環團今天聯合發出聲明，呼籲行政院副院長陳其邁召集有機農民、民間團體與相關部會協調，解決橋頭園區爭議。

主婦聯盟環境保護基金會、地球公民基金會、高雄市野鳥學會、滾水生態循環農業促進會、環境權保障基金會等環團聯合聲明表示，橋頭園區規畫範圍所在區域，除了必須徵收中崎有機專區，使當地有機農民苦心經營十年，好不容易取得有機認證的心血毀於一旦。更與全台灣僅剩300至500隻、瀕臨絕種的台灣草鴞棲地高度重疊。區內還有泥火山、斷層以及區域淹水滯洪問題。

聲明指出，橋頭園區選址有很大的程序問題，行政院在「加速投資台灣專案會議」中直接指示，高雄橋頭新市鎮開發為科學園區有其必要，由科技部負責推動。而科技部在橋科選址時，並未踐行科學園區政策環評承諾，違反科學園區新設園區遴選作業須知。

聲明表示，依照該作業須知規定，「於初選階段，針對候選基地，由推甄單位提出開發企畫書，並將資訊公開上網，提供民眾意見表達」。以避免過往政府已確定開發案落腳處，當地居民才獲知訊息的問題。然而，這次橋頭園區竟然仍未依作業規定，並未在選址階段加入公民參與程序，讓在地有機農民憂心十年心血被摧毀。

聲明表示，環團不反對設立科學園區，科學園區、農業與生態並非無法共存共榮。但若缺乏整體區位評估，並與各方利害關係人溝通，草率將園區設置在不對的地方，恐將對有機農業造成破壞、傷害瀕臨絕種動物，甚至引發地方對立與衝突，將嚴重傷害蔡總統啟動「大南方、大發展」計畫，推動高雄產業發展的信譽及美意。

聲明表示，2018年陳其邁競選高雄市長時，曾提出「加速建置橋頭科學園區、積極招商」政見，其後更持續推動，成為蔡總統競選期間的政策支票。有鑑於橋頭園區不只是機關間的法律問題，更是科學園區選址程序及設計規畫問題，呼籲陳其邁盡速召集有機農民、民間團體等利害關係人，與相關部會共同協調。