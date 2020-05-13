醫護人員看過來 即日起國旅住宿補助1500元

為配合中央流行疫情指揮中心超前部署，交通部觀光局自3月下旬補助各地方政府推動防疫旅館經費，至今全台已有26家旅宿業者、超過7千間房間，整體入住率約3成。觀光局表示，即日起擴大防疫旅宿補助對象，除了居家檢疫、居家隔離者外，新增執行防疫業務醫事人員，且醫事人員的補助金額從現行的每房每日1千元，提高至1500元。

觀光局表示，即日起至6月底止，執行防疫業務之醫事人員出具由各醫療院所開立的證明文件(醫院公文、證明單等皆可)及醫事人員證件，可由旅宿業者直接折抵住宿房價，每房每日最高折抵1500元。

觀光局表示，為鼓勵合法旅宿參與防疫行列，4月就發布獎助推動防疫旅宿實施要點，每房每日補助1千元，獎助時間為4月1日至6月底止。

根據觀光局統計，目前全台已有26家旅宿業者加入防疫旅館的行列，其中北市21家、台南市1家、南投縣1家及高雄市3家，防疫旅館的房間數也從3月的2710間房，增加到現在已超過7千間房間，整體入住率約3成。

觀光局表示，為了紓解第一線醫事人員的身心壓力，因此擴大防疫旅宿實施要點的適用對象，目前已有台北5星級大飯店率先響應願意提供約3千元之優惠價格，供執行防疫業務之醫事人員入住，每房折抵1500元後，防疫醫事人員只需自付差額1500元。

觀光局表示，提供執行防疫業務醫事人員住宿折抵優惠補助的旅宿業者名單，將陸續公布於台灣旅宿網「挺醫護方案」活動專區，符合資格之防疫醫事人員可於該專區查詢參與旅宿業者，逕洽旅宿業者訂房。