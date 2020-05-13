血糖機使用5字訣 有效監控糖尿病

血糖機對糖尿病監控有幫助，使用時記得遵守「潔、採、校、保、維」的原則！馬偕醫院新成代謝科醫生李淳權13日於食藥署記者會上說明，血糖機可讓病人、醫生掌握病況，有利治療與控制病情，但使用時需要注意「潔、採、校、保、維」：使用前記得清潔、採血完試紙馬上換掉、沾血物帶至醫院回收與試紙保持乾燥。

李淳權表示，台灣約有10%人口有糖尿病，而且近年來每年的罹患人數也持續增加，因此使用血糖機監控血糖非常重要，因為可以增加病患參與治療，與醫生討論飲食與用藥的改變，而且即使3個月的糖化血紅素平均相同，但如果有血糖機定期監測，可以觀察監測期間血糖波動，更有效監控血糖變化。

她說，挑選血糖機要先市調一下，挑選自己最習慣使用的種類，要考慮視窗、方便性等因素。使用血糖機時要符合「潔、採、校、保、維」的原則：用完試紙就換，回收時放在外殼較硬的寶特瓶，帶回醫院處理；採血時，確實用酒精消毒採血部位，酒精揮發完再採，機器要定時校正，試紙要保存在乾燥、陰涼的環境。

馬偕醫院新成代謝科衛教師張美珍現場示範血糖機如何操作。她補充，如果在家測量的血糖值跟醫院相差誤差超過10%以上，血糖機就要進行維修、校正。而採血筆可以調整不同刺入深度，一般成人建議先選3，可依據出血狀況不同進行調整。張美珍說，血量不能太少，否則測出來血糖值容易偏低。

【更多精采內容，詳見 】