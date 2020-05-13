眼皮下垂、複視 原來是糖尿病未控制好引起

一名47歲男性某天起床，驚覺眼睛左眼皮下垂，且看東西1個變2個，嚇得他趕緊掛眼科就診，但檢查後眼睛沒有問題，於是轉診至神經內科，經醫師抽血檢驗及核磁共振檢查，診斷是因糖尿病控制不佳導致的動眼神經受損病變。經服藥控制血糖，以及規律生活後，複視情形已改善並返回工作崗位。

長安醫院神經內科醫師陳惠萱說，這名男性是廚師，平常罹有糖尿病，固定看新陳代謝科，但因為沒有按時吃藥、好好控制，所以才導致這次眼睛神經病變，並對工作造成很大的影響。

她說，動眼神經是12對顱神經當中的第3對，主要支配眼球運動，還有眼睛張開的動作，所以一旦產生病變，就會產生視覺上看東西有雙影的複視現象，以及眼皮下垂情形。除了糖尿病，血管瘤壓迫、腦內長腫瘤（如鼻咽癌侵犯到神經）、中樞神經感染、海綿竇發炎或血栓等都會引起動眼神經問題。

陳惠萱說，治療上主要是針對血糖控制，且搭配規律生活，讓眼睛多休息，做些適度的運動，也要遠離菸酒及刺激性食物。此外，多補充維生素能幫助神經修復；一段時間藥物調養後，通常可以幫助患者進步。

她說，一般人以為眼睛出現症狀，一定是眼睛的問題，要去看眼科。但其實不只有眼睛問題會引起這樣症狀，就像上述提到的動眼神經病變，此外還有甲狀腺引起的眼肌病變、腦中風、重症肌無力等，都可能出現看東西複視的狀況。

因此呼籲民眾，眼睛的症狀若檢查並非眼睛相關問題，要注意是否有其他相關病變。