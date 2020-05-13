六成民眾願漲電價換能源轉型？黃士修：都是嘴巴說說

台大風險中心調查有六成民眾願支付更高電價支持再生能源，其中三成五接受每度電調漲到3.1元以上，但每次政府要漲電價時，民眾反彈都非常激烈，跟民調結果差異很大。以核養綠發起人黃士修說，大眾談到再生能源，都會裝模作樣說願意多付錢，「但都是嘴巴說說不願身體力行」，且對基層老百姓而言，每度電多漲一元就是很大負擔。

台大風險中心博士後研究員趙家緯表示，電價調整時確實容易發生爭議，但通常是工商團體藉由民眾意見阻止調漲電價，政府若能夠預先規畫電價調整作業，並且清楚向民眾說明，調整電價是為了改善空汙、降低碳排放量做社會說服，就能爭取民眾支持，而不是每次都說不漲價台電就會虧損。

台大風險中心總計畫主持人周桂田則說，電價調整確實會有隱藏性聲音，就像20年前問騎車要不要戴安全帽時，支持民眾也很少，但透過制度性強制介入，民眾觀念很快就會改變。

黃士修則說，2014年馬政府執政時曾推出綠色電價，先結算台電前一年度總共收購多少綠電，讓民眾在下個年度可自願性認購綠電，但每度電多0.6元左右，結果認購的民眾或環團很少，反而都是擁核人士為了保護環境，身體力行認購很多綠電。

黃士修說，若民調一開始就誠實告訴受訪者，再生能源跟核能的發電成本的差異懸殊，揭露充分資訊，再來問民眾支不支持再生能源會比較準確，否則在不知道再生能源成本又高昂、又破壞生態環境的情況下，民眾當然會說支持。

黃士修說，國際都是強調可負擔的再生能源，但台灣的再生能源發展政策相當急躁，一下子就規畫到2025年20%發電量，用高昂的再生能源、天然氣發電替代便宜乾淨的核能。但能源政策必須考慮社會基層，對他們來說電價每漲一元就是很大負擔，再生能源廠商要求台電長期用高額保障價格收購，台電又賣電給老百姓，這些成本最後還是轉嫁到民眾身上，只圖利到財團，是根深蒂固的利益結構。

黃士修也說，國際談論的是「潔淨能源」，不像台灣刻意限定在「再生能源」，但風電、太陽光電會破壞土地及環境，「還能稱為綠能嗎？」反而國際認可核能是潔淨能源，又在台灣公投中通過民意檢視過關，現在卻被判死刑。