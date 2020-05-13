血糖機自我檢測 糖友注意5要領

罹患糖尿病人數日漸攀升，新冠肺炎期間，部分糖友減少就醫，在家用血糖機自我血糖監測，以減少其他併發症。食藥署表示，血糖機在我國屬第二等級醫療器材管理，民眾在選購血糖機時，須在持有藥商許可執照的店家購買，為確保民眾選購合法血糖機，正確使用，切記五要領，有效做好血糖監控。

食藥署醫粧組科長鄭啓慧說，由於坊間血糖機種類多，民眾或病友在選購時，應先認明血糖機產品，是否已取得衛福部核發醫療器材許可證字號，如衛部（署）醫器輸、衛部（署）醫器製等字樣，確認醫療器材的標籤、仿單及包裝的標示內容，包括廠商名稱、地址、品名、許可證字號、批號、製造日期，及有效期間或保存期限等資訊，確認產品合法，詳細閱讀產品仿單及注意事項，才能確保挑選的是正確適用的血糖機。

血糖機組合主要包含血糖機、採血針、試紙、品管液。鄭啓慧說：

使用時應切記-保、潔、採、校、維

詳讀使用說明書，遵循指示操作，血糖試紙須在有效期限，保存適當環境。進行檢測前應注意清潔，避免感染風險。病患採檢部位需進行消毒、保持乾燥適量採血，以獲得正確結果。

若血糖機掉落，置於潮濕環境，或血糖試紙過期受潮，及使用方式不正確等，皆無法準確測得血糖值，影響醫師診斷，每次使用血糖機，及開啟新試紙使用時，須先以原廠提供的品管液校正，以利運作。亦可聯絡原廠，定期將血糖機送回原廠品管維護，才能確保使用效能及準確性，有效做好血糖監控，讓患者及家人都能安心。

鄭啓慧說，民眾若對相關醫療器材有疑慮時，可至食藥署網站藥物許可證資料庫查詢，如有發現不良品或使用時後發生不良反應，可向衛福部進行藥物不良反應通報，專線02-23960100。