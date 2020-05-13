台大風險中心能源轉型民調：逾六成民眾願多付電價

台大風險社會與政策研究中心今天發布最新能源轉型調查，七成八民眾贊成2025年再生能源發電比例超過20%，超過六成民眾為了能源轉型接受多付電價，其中三成五民眾每度電價願付到3.1元以上，也有一成九民眾堅拒調漲電價。另針對政府推出的新冠肺炎紓困措施，近六成民眾認為應附帶能源轉型要求，作為綠色紓困方案。

台大風險中心總計畫主持人周桂田表示，每兩年都會發布能源轉型調查，目前由於蔡總統即將展開第二任期，加上新冠肺炎疫情下有必要加緊綠色紓困、綠色振興布局，呼籲政府及企業因應國內外最新變局及民意調查，實施改革性措施。

根據民調，七成八民眾支持2025年再生能源發電比例超過20%，泛綠族群八成七支持、泛藍族群也有六成三支持，並認為現在的能源轉型政策較兩年前更有計畫性。但在能源轉型政策上，不到三成民眾信任政府部門，六成信任專家學者，對工商團體不信任度則超過四成。

經濟部估計，2025年電價約為3.08元至3.39元，此次民調顯示，有一成九民眾堅持不願意為了能源改革調漲電價，但六成民眾願意多付電價，更有三成五民眾願意每度電調漲到3.1元以上，主要原因是希望可以改善空氣品質、降低碳排放及核災風險等。

另外，八成八民眾支持對高排碳企業依碳排量收取稅費，五成七可接受因徵收碳稅導致油價上漲，三成四民眾可接受每公升油價漲幅達到3元，相當於每公噸二氧化碳課徵1300元以上的碳稅，高於十年前行政院賦稅改革委員會提出的每公噸750元的稅額。

因應台商回流，超過八成民眾支持訂定能源效率審查制度，要求台商回台投資承諾使用再生能源，將近六成支持新冠肺炎紓困方案應加入能源轉型要求，逾七成七認為政府提供航空業紓困貸款應附帶減碳要求。

周桂田說，即使台灣社會有不同政黨傾向，也因為氣候變遷、世代正義等因素，民調顯示能源轉型已邁向主流，政府應確立國家級氣候變遷、能源轉型行動策略，包括行政院設立氣候行動內閣，總統府組成行動委員會並召開氣候公民會議，共同訂定氣候變遷法。