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1歲幼童嚴重咳嗽5天 原來是吞下釘書針險穿腸

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
1歲男童誤食釘書針嚴重咳嗽，求醫5天後順利排出。圖／為恭醫院提供
1歲男童誤食釘書針嚴重咳嗽，求醫5天後順利排出。圖／為恭醫院提供

苗栗縣頭份市一名1歲男童因為嚴重咳嗽5天，4月28日照胸部X光，意外發現胃卡了1根釘書針，訂書針尖鋭處有可能造成腸道受傷穿孔的危險性，外科醫師評估沒有立即開刀必要，給予病童腸胃藥使腸道蠕動順暢，5天排出訂書針。

男童因咳嗽先到診所吃藥治療，5天仍無法改善，家長4月28日帶著到頭份市為恭紀念醫院急診室求診，照胸部X光，意外發現胃部釘書針的影像，抽血檢查黴漿菌抗體陽性，診斷黴漿菌感染合併誤食異物，黴漿菌感染的部分使用紅黴素類抗生素後獲得改善。

誤食訂書針的部分，因為訂書針二端尖鋭，可能造成腸道受傷穿孔的危險性，外科醫師評估沒有立即開刀的必要後，給予病童腸胃藥使腸道蠕動順暢，並注意有肚子痛哭閙丶肚子變硬或是壓痛等是腸道受傷穿孔症狀，5月3日再檢查時，釘書針已經不見蹤影。

為恭醫院小兒科主任李浩遠表示，3歲以下的嬰幼兒常透過將物體放入口中來探索學習周遭，因此大多吞入異物的病童小於3歲，而嬰幼兒誤吞危險物品的機率，取決身邊是否有可以吞入的東西，及有無家屬監看而定，因此包括釘書針丶銅板、小電池、鈕扣、指甲丶螺絲釘、別針等，家屬要特別注意清空活嬰幼兒活動範圍。

李浩遠指出，誤食尖銳或是腐蝕傷害物異物，須盡快安排內視鏡取出，鈍狀異物在消化道，一般嬰幼兒食入的物品長度不大於3公分，寬度不大於2公分， 只要經過食道後大致可以順利排出，此外，圓形鈍狀或無腐蝕性異物若在食道中無法順利往下，宜在24小時內取出，否則也有可能造成食道傷害。

異物進入胃中則可以觀察一段時間（最長4周），每周追蹤X光，1周後仍留在胃中機會很低，大多需以胃鏡取出，異物如果在小腸或大腸定點超過1周仍然沒有移動，要強烈懷疑是否是腸胃道先天畸形阻礙異物的排出，需要手術處理，如果已經出現厲害嘔吐、發燒或腹痛等腹膜炎徵象，也必須緊急開刀取出。

為恭醫院小兒科主任李浩遠提醒誤食異物通常發生在3歲以下嬰幼兒，家屬要注意清空周遭危險物品。圖／為恭醫院提供
為恭醫院小兒科主任李浩遠提醒誤食異物通常發生在3歲以下嬰幼兒，家屬要注意清空周遭危險物品。圖／為恭醫院提供

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