防襲警案再發生 台鐵15日開放列車長領用水柱防身噴霧

台鐵嘉義站去年發生自強號列車襲警案，讓台鐵列車安全問題受到各界關注。台鐵今宣布，將從5月15日起，開放列車長依個人意願，領用水柱型防身噴霧器，以保障提升列車執勤安全。

台鐵局表示，去年發生襲警案後，為了強化列車長隨身安全配備，除了原本配置在車長室的防身棍外，也在基隆、台北車班組，試辦列車長攜帶水柱型防身噴霧器。

台鐵局表示，儘管在試辦期間，列車上沒有實際使用噴霧器的情況，不過今年三月底時，曾以問卷方式普查各車班列車長，總計840人接受問卷調查，其中有642人(76.5％)選擇「依個人意願領用」，198人(23.5％)選擇「列為標準配備」；台灣鐵路工會也同意列車長依個人意願，配帶水柱型防身噴霧器。

台鐵局表示，衡量攜用噴霧器的效能及列車長的意願，自15日起，正式施行由列車長依個人意願領用水柱型防身噴霧器，後續也將辦理相關教育訓練並讓人員實際練習噴射，另外也會強化與鐵路警察維安聯繫，保障提升列車執勤安全。