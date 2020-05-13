新家「層板壓床」大忌？她嫌麻煩不想改卻被網友指出大問題

民眾在買房或租賃房屋時，常會特別留意屋內格局，也有人會考慮請風水師協助。近期有網友在搬新家後，家中研究風水的長輩對他的房間格局不太滿意，但她本身並不在意這點，便po照詢問網友是否在意房間風水，然而網友卻發現除了風水外，還有另一個更嚴重的問題，紛紛表示「這個位置不對耶！」

有網友在批踢踢發文表示自己遇到「風水問題」，她在搬新家後，家中長輩來參觀都大讚風水不錯，但認為她床舖正上方有一塊層板會「壓」到她，建議把床與書桌調換位置，但她認為家俱都已安排好了，移動很麻煩，況且她「比起風水，更在意家裡面有沒有蟑螂」。

不過網友們看到原PO分享的「床照」後，焦點卻不是放在層板上，而是「冷氣」的位置。不少人都認為「風水問題先不談，冷氣迴風問題要先解決」、「冷氣誰裝的，迴風空間不足，專業度接近0」、「冷氣在頭頂上不知什麼時候會掉下來」。

有專業網友便提到，冷氣機上方應該要留至少10公分以上的迴風空間，若迴風空間不夠，冷氣機容易吸入剛剛吹出去的冷空氣，造成機器以為室內氣溫已經下降，不再送冷風出去的問題。此外，也有人表示躺在床上時，頭部上方不應該有東西，會產生壓迫感。