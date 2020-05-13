糖友用血糖機自我檢測 食藥署籲注意五要領

國內罹患糖尿病人數日漸攀升，新冠肺炎期間，部分糖友減少就醫，在家用血糖機自我血糖監測，以減少其他併發症。食藥署呼籲，血糖機在我國屬第2等級醫療器材管理，民眾在選購血糖機時，須在持有藥商許可執照的店家購買，且為確保民眾選購合法血糖機並正確使用，並切記5要領，有效做好血糖監控。

食藥署醫粧組科長鄭啓慧表示，由於坊間血糖機種類多，民眾或病友在選購時，應先認明該血糖機產品是否已取得衛福部核發之「醫療器材許可證字號」，如衛部(署)醫器輸、衛部(署)醫器製等字樣，並確認醫療器材的標籤、仿單及包裝的標示內容，包括廠商名稱、地址、品名、許可證字號、批號、製造日期及有效期間或保存期限等資訊，確認產品的合法性，且須詳細閱讀產品仿單及注意事項，才能確保挑選的是正確適用的血糖機。

血糖機組合主要包含血糖機、採血針、試紙、品管液。鄭啓慧說，在使用時應切記「保、潔、採、校、維」5要領，詳讀使用說明書，並遵循指示操作，所搭血糖試紙須在有效期限及保存於適當環境；進行檢測前應注意清潔，避免感染風險；病患採檢部位需進行消毒、保持乾燥適量採血，以獲得正確結果。

若血糖機掉落、置於潮濕環境或血糖試紙過期受潮及使用方式不正確等，皆無法準確測得血糖值，進而影響醫師診斷，故每次使用血糖機及開啟新試紙使用時，須先以原廠提供的品管液進行校正，以利運作；另外，亦可聯絡原廠，定期將血糖機送回原廠品管維護，才能確保使用效能及準確性，有效做好血糖監控，讓患者及家人都能安心。

鄭啓慧說，民眾若對相關醫療器材有疑慮時，可至食藥署網站之藥物許可證資料庫查詢，如有發現不良品或使用時後發生不良反應，可向衛福部進行藥物不良反應通報，專線02-23960100。