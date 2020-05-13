50歲婦女怕痛未做過乳房攝影檢查 新型攝影機及早發現

南投50歲周姓婦女因為怕痛，沒有做過乳房攝影檢查。年初因為車禍骨折，由女兒照顧。結果女兒幫母親洗澡的時候，摸到周女左乳房有硬硬的腫塊，她才到衛福部南投醫院就診，經切片化驗後，確診為乳癌第三期，立即安排手術治療後，目前正在積極化療中。醫師提醒，乳癌是預後相當好的癌症，早期發現經由適當治療，治癒機率高。

南投醫院放射科主任葉偉成說，乳癌是台灣女性癌症首位，乳癌初期沒有症狀，容易被忽略，但女性認為乳房攝影檢查，胸部被夾被擠壓超痛，許多人因此卻步，影響早期發現、早期治療的黃金時機。

乳房攝影可以針測出乳房的微小鈣化點或腫瘤等，及早發現沒有症狀的早期乳癌。國民健康署提供45至69歲及40歲以上二等血親內有乳癌家族史的女性，每兩年一次免費的乳房攝影檢查，定期接受檢查，以降低乳癌威脅。

南投醫院為了提升篩檢準確度，降低檢查時疼痛感，裝設全新多功能數位乳房攝影儀，不但可做2D乳房攝影也可做3D乳房斷層攝影，且可前傾後仰，病人能以舒適的姿勢完成檢查，降低擠壓疼痛感，影像更清晰，也引進人工智慧(AI)乳房影像判讀系統，協助醫師影像判讀，提升正確性與速度。

新型乳攝儀以多角度拍攝完整乳房，產出多張不同角度的影像，可將重疊的乳腺組織看得更清楚，且更能發現小於1公分的早期腫瘤，大幅減少2D乳房攝影的檢查死角。早期治療不僅預後良好，也提高保留乳房的機率，大幅提升生活品質。