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強化列車安全 高鐵引進武術人員擔任車安保全

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
為了提高列車與車站安全，台灣高鐵引進具有武術能力，並領有武術證照者，擔任高鐵列車上的車安保全。圖為車安保全示範遇到襲擊等緊急狀況處理流程。記者邱瓊玉／攝影
為了提高列車與車站安全，台灣高鐵引進具有武術能力，並領有武術證照者，擔任高鐵列車上的車安保全。圖為車安保全示範遇到襲擊等緊急狀況處理流程。記者邱瓊玉／攝影

台鐵去年7月發生旅客逃票糾紛，刺殺鐵路警察案，引發各界譁然，也讓大眾運輸系統乘車安全備受外界重視。為了提高列車與車站安全，台灣高鐵引進具有武術能力，並領有武術證照者，擔任高鐵列車上的車安保全，保全防護裝備更大幅提升，包括防刺背心、三節甩棍、防割手套、戰術背包、防護圓盾、防衛鋼叉等，若遇到持刀等緊急狀況時，就可以派上用場。

高鐵營運安全室資深經理許俊文表示，一年半前要準備新的保全合約時，公司內部就組成專案小組，搜集各國資料，評估還有哪些保全工作可以再更強化，包括人員素質、裝備、勤務工作內容等，都做過相關評估，完成這次新的合約內容。

許俊文說，考量保全要協助作好旅客安全工作，所以這次合約要求保全都須具備專業特殊技能，也就是有軍警特勤實務工作經驗，又或是武術證照合格人員，並經過高鐵場域安全專業訓練通過後，才可以上車協助。

許俊文說，高鐵旅客很多，難免會有旅客間的紛爭，又或是不當希望，希望保全同仁第一時間盡可能協助處理，不要讓狀況升溫，避免衝突升高，如果真的有無法排擠的狀況，也要協助保護周遭旅客安全，爭取避難疏散的空間和時間。

實際上，高鐵通車後，南北形成一日生活圈，有些民眾南北通勤，甚至還有南、北應酬的狀況，過去就曾傳出有酒客鬧事等狀況。

承包高鐵保全工作的天鷹保全協理陳傑表示，車安保全都配有外穿式的防刺背心、後背防護背包，背包內有防刺手套、三節甩棍、防刺擋板、多功能交管棒、LED強光手電筒等；列車上也配置透明防護圓盾、防衛鋼叉，供車安保全必要時使用。

過去曾在海軍陸戰隊特勤組服役的車安保全邱俊詠說，本身學習過柔道、跆拳道、空手道、軍事格鬥、擒拿等，也曾擔任過企業老闆隨扈；他表示，若遇到狀況，會聽從列車長指示，保護所有旅客。

高鐵表示，各節車廂前後，均設置有「旅客緊急對講機」(PEI)按鈕，一旦車廂內發生危害安全的緊急事故時，旅客只要按下此按鈕，均可直接與列車長通話，尋求協助。高鐵也會定期進行各項安全演練，並與政府維安、警政單位（如鐵路警察、沿線各分局等）隨時保持密切聯繫，維護高鐵營運安全。

保全 高鐵

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