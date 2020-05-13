快訊

航艦染疫戰力空隙？美軍「超前部署」升級武備

男網咖身亡疑確診「3小時速火化」 指揮中心坦言有誤解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

卵巢癌、子宮頸癌末期存活率低 健保首次給付標靶藥

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導

卵巢癌早期症狀不明顯且缺乏有效篩檢工具，因此逾四成患者一確診就達第三期以上，而在她們之中，每十人僅約四人能存活超過五年，因此被稱為沉默殺手。子宮頸癌雖有抹片檢查工具，但如走到末期，存活率比卵巢癌更低。我國全民健保首度點頭同意給付子宮頸癌、卵巢癌的標靶藥Bevacizumab，預計每年有411人受惠，最快六月上路。

衛福部健保署醫審及藥材組組長戴雪詠表示，抗血管內皮生長因子的單株抗體Bevacizumab可阻斷腫瘤生長作用，過去在台灣取得多項適應症，全民健保陸續給付其用於大腸直腸癌、多型性神經膠母細胞瘤等。我國全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議（共擬會）在4月16日會議中，同意擴大給付於卵巢癌及子宮頸癌的末期患者。

共擬會給付對象為「對含鉑藥物具感受性的復發性卵巢上皮細胞、輸卵管或原發性腹膜癌」以及「持續性、復發性或轉移性的子宮頸癌」，預計每年有411人受惠。依當前市場上的藥物價格計算，一年要花費健保費用4.6億元，不過健保署將與廠商議價協商，以降低對健保體系的衝擊。如協商順利，最快於六月開始給付。

卵巢癌的治療方式近年有進展，適用於BRCA1與BRCA1基因突變患者的一款標靶新藥PARP抑制劑，其臨床試驗成績亮眼，不過藥費更加高昂，有臨床醫師表示病人賣房求生，但更多病人因付擔不起而未選用。戴雪詠表示，這款藥物近日才提出納入健保的申請，目前專家會議受理審議中。

衛福部健保署於4月16日召開的共擬會通過多項新藥，除了上述Bevacizumab，還包括對抗革蘭氏陰性菌感染的抗生素Ceftazidime/avibactam，這款藥可有效治療對於碳青黴烯類抗生素具抗藥性的細菌（如克雷伯氏菌）造成的感染症，並可減少碳青黴烯類抗生素使用以避免抗藥性持續攀升。官方預計五年內將4179人次受惠，年花費健保約1.3億元。

血癌主要的治療用藥Letermovir亦被納入給付，這款非核苷類巨細胞病毒抑制劑，可用於異體造血幹細胞移植預防巨細胞病毒感染及相關疾病，可降低台灣八至九成巨細胞病毒感染流行率。官方預計有超過200名異體造血幹細胞移植病患受惠，年花費健保約1億元。

共擬會還同意納入罕見疾病遺傳性血管性水腫的急救用藥Icatibant，預估有34名患者受惠，年花費健保0.2億元。給付的名單還有人類免疫球蛋白單株抗體Palivizumab，可預防早產兒呼吸道融合病毒感染；新生血管抑制劑Aflibercept及ranibizumab可治療黃斑部病變，共擬會考量脈絡膜疾病患者眼睛出血或水腫可能使勢力難恢復，因此優先給付這類患者，使用支數上限由原先七支增加為14支。

健保 子宮頸癌 患者

延伸閱讀

惡劣！月子中心與產婦詐領健保與商保 遭判刑罰鍰

惡劣！月子中心與產婦詐領健保與商保 遭判刑罰鍰

兩鐵挑戰、懷孕罹癌生孩子 她們用生命重新定義 : 癌症是生命特別的禮物

子宮頸癌早期症狀易混淆 妳檢查了嗎？

相關新聞

蘇貞昌愛將、環保署長張子敬踢鐵板 全台環團連署下台

環保署長張子敬被視為行政院長蘇貞昌愛將，又因為擔任署長任內通過桃園鐵路地下化、桃園航空城、淡北道路等多個爭議環評案件，遭...

今將滿30天零本土個案 林佳龍：520後啟動防疫旅遊

國內疫情趨緩，若今天仍是零確診，我國就連續30天沒有出現本土案例，先前交通部長林佳龍就曾說，若達標就會啟動第一階段防疫旅...

未曾喝過洋墨水 這位八年級生如何讓臉書、谷歌、台積電爭相網羅？

一隻病毒，打亂了所有的節奏。可是，能將危機化為轉機的企業，會在最低谷時，大膽出手搶人；戰役過後，擁有最多「人才子彈」者，將是新一波的造局者。而你是那個也準備好的實戰人才嗎？

影／今年首颱「黃蜂」生成！氣象局：東南部將有降雨

今年第一號颱風黃蜂已在12日晚上8點生成，氣象局預估颱風將於16、17日最接近台灣，並為東部帶來降雨，預報員劉宇其表示，...

影／墾丁拆除違建「來真的」 怪手徹底破壞屋主傻眼

墾丁國家公園未申請建照和超過3樓和的違章建築林立，墾管處檢舉查報的違建案不在少數，屋主收到限期改善知書時，多會透過管道請...

防疫旅遊 林佳龍：最快5月底啟動踩線團

交通部長林佳龍今天說，交通部現正規劃防疫旅遊，是觀光業人才培訓好時機，作為一次體檢的機會，確保未來迎接更多觀光客時能符合...

血糖機自我檢測 糖友注意5要領

罹患糖尿病人數日漸攀升，新冠肺炎期間，部分糖友減少就醫，在家用血糖機自我血糖監測，以減少其他併發症。食藥署表示，血糖機在我國屬第二等級醫療器材管理，民眾在選購血糖機時，須在持有藥商許可執照的店家購買，為確保民眾選購合法血糖機，正確使用，切記五要領，有效做好血糖監控。

卵巢癌、子宮頸癌 標靶藥首納健保給付

卵巢癌早期症狀不明顯，缺乏有效篩檢工具，逾四成患者一確診就達第三期以上，在她們之中，每十人僅約四人能存活超過五年，稱為沉默殺手。子宮頸癌雖有抹片檢查工具，但如走到末期，存活率比卵巢癌更低。我國全民健保首度同意給付子宮頸癌、卵巢癌的標靶藥Bevacizumab，預計每年有411人受惠，最快6月上路。

台鐵列車長 將配帶水柱防身噴霧

台鐵今天說，5月15日起，開放列車長依個人意願，領用水柱防身噴霧器，提升列車安全。

高鐵提升車安 引進武術保全、防刺衣

為了提高列車與車站安全，台灣高鐵引進具有武術能力，領有武術證照者，擔任高鐵列車的車安保全，保全防護裝備更大幅提升，包括防刺背心、三節甩棍、防割手套、戰術背包、防護圓盾、防衛鋼叉等，若遇到持刀等緊急狀況時，就可以派上用場。

今年首颱「黃蜂」 周末最接近台灣

位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，昨晚8時發展為今年第一號颱風黃蜂。中央氣象局表示，低壓中心先向北移動，再往西移動，通過菲律賓，進入巴士海峽後，再轉以東北方向繼續前進，此時為最接近台灣的時候，時間大概落在這個周末，南部以及東部地區受影響的機率比較大，屆時可能有短暫陣雨或雷雨。

血糖機使用5字訣 有效監控糖尿病

血糖機對糖尿病監控有幫助，使用時記得遵守「潔、採、校、保、維」的原則！馬偕醫院新成代謝科醫生李淳權13日於食藥署記者會上說明，血糖機可讓病人、醫生掌握病況，有利治療與控制病情，但使用時需要注意「潔、採、校、保、維」：使用前記得清潔、採血完試紙馬上換掉、沾血物帶至醫院回收與試紙保持乾燥。

熱門新聞

首颱「黃蜂」像問號 鄭明典：恐和梅雨鋒面相互作用

今年第一號颱風黃蜂生成 周末北轉影響台灣

中文系畢業之後可以做什麼？ 過來人曝高薪職業：沒大家想的那麼魯

今年首個 黃蜂颱風生成

好市多貼12字公告「解除規定」網友：無限量反而沒人買

不敵疫情與競爭「瘋狂賣客」預告5月15日將暫時謝幕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。