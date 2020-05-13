卵巢癌、子宮頸癌末期存活率低 健保首次給付標靶藥

卵巢癌早期症狀不明顯且缺乏有效篩檢工具，因此逾四成患者一確診就達第三期以上，而在她們之中，每十人僅約四人能存活超過五年，因此被稱為沉默殺手。子宮頸癌雖有抹片檢查工具，但如走到末期，存活率比卵巢癌更低。我國全民健保首度點頭同意給付子宮頸癌、卵巢癌的標靶藥Bevacizumab，預計每年有411人受惠，最快六月上路。

衛福部健保署醫審及藥材組組長戴雪詠表示，抗血管內皮生長因子的單株抗體Bevacizumab可阻斷腫瘤生長作用，過去在台灣取得多項適應症，全民健保陸續給付其用於大腸直腸癌、多型性神經膠母細胞瘤等。我國全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議（共擬會）在4月16日會議中，同意擴大給付於卵巢癌及子宮頸癌的末期患者。

共擬會給付對象為「對含鉑藥物具感受性的復發性卵巢上皮細胞、輸卵管或原發性腹膜癌」以及「持續性、復發性或轉移性的子宮頸癌」，預計每年有411人受惠。依當前市場上的藥物價格計算，一年要花費健保費用4.6億元，不過健保署將與廠商議價協商，以降低對健保體系的衝擊。如協商順利，最快於六月開始給付。

卵巢癌的治療方式近年有進展，適用於BRCA1與BRCA1基因突變患者的一款標靶新藥PARP抑制劑，其臨床試驗成績亮眼，不過藥費更加高昂，有臨床醫師表示病人賣房求生，但更多病人因付擔不起而未選用。戴雪詠表示，這款藥物近日才提出納入健保的申請，目前專家會議受理審議中。

衛福部健保署於4月16日召開的共擬會通過多項新藥，除了上述Bevacizumab，還包括對抗革蘭氏陰性菌感染的抗生素Ceftazidime/avibactam，這款藥可有效治療對於碳青黴烯類抗生素具抗藥性的細菌（如克雷伯氏菌）造成的感染症，並可減少碳青黴烯類抗生素使用以避免抗藥性持續攀升。官方預計五年內將4179人次受惠，年花費健保約1.3億元。

血癌主要的治療用藥Letermovir亦被納入給付，這款非核苷類巨細胞病毒抑制劑，可用於異體造血幹細胞移植預防巨細胞病毒感染及相關疾病，可降低台灣八至九成巨細胞病毒感染流行率。官方預計有超過200名異體造血幹細胞移植病患受惠，年花費健保約1億元。

共擬會還同意納入罕見疾病遺傳性血管性水腫的急救用藥Icatibant，預估有34名患者受惠，年花費健保0.2億元。給付的名單還有人類免疫球蛋白單株抗體Palivizumab，可預防早產兒呼吸道融合病毒感染；新生血管抑制劑Aflibercept及ranibizumab可治療黃斑部病變，共擬會考量脈絡膜疾病患者眼睛出血或水腫可能使勢力難恢復，因此優先給付這類患者，使用支數上限由原先七支增加為14支。