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向醫護人員致敬！行李箱品牌動起來捐抗疫物資、袋包

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
新冠肺炎仍舊在美國境內肆虐，而紐約則成為重災區，醫療人員更是首當其衝，為了向他們致意，行李箱品牌也動員起來。圖／TUMI提供
新冠肺炎仍舊在美國境內肆虐，而紐約則成為重災區，醫療人員更是首當其衝，為了向他們致意，行李箱品牌也動員起來。圖／TUMI提供

新冠肺炎仍舊在美國境內肆虐，而紐約則成為重災區，醫療人員更是首當其衝，為了向他們致意，商務人士最愛的TUMI行李箱，特別提供了多款輕斜背包送給急診室及加護病房的工作者。無獨有偶，行李箱品牌Zero Halliburton也捐贈了多項物資，給紐約第一線的醫護人員，藉以支持他們繼續防疫。

TUMI為了感謝這些在醫院及檢驗所默默付出的無名英雄們，提供了多款輕巧的小包送給紐約長老教會醫院的醫護人員。圖／TUMI提供
TUMI為了感謝這些在醫院及檢驗所默默付出的無名英雄們，提供了多款輕巧的小包送給紐約長老教會醫院的醫護人員。圖／TUMI提供

因為疫情來襲，全球面臨了最嚴峻的時刻，每個人無不做好自我管理，減少接觸機會。TUMI為了感謝這些在醫院及檢驗所默默付出的無名英雄們，提供了多款輕巧的小包送給紐約長老教會醫院的醫護人員，藉由實用設計，讓他們在繁重的工作中，能夠雙手騰空，便利進行各項抗疫作業。因為像是原本就以輕巧風格著稱的Harrison系列，就經過了優化設計，除了重量更輕，也符合使用者習慣。而Dante斜背包體積雖小卻內容量足夠，可以放置各種需要隨身攜帶的物品。

TUMI為了感謝這些在醫院及檢驗所默默付出的無名英雄們，提供了多款輕巧的小包送給紐約長老教會醫院的醫護人員。圖／TUMI提供
TUMI為了感謝這些在醫院及檢驗所默默付出的無名英雄們，提供了多款輕巧的小包送給紐約長老教會醫院的醫護人員。圖／TUMI提供

而Zero Halliburton也以自家的行李箱為載體，裝入口罩、乾洗手以及刮鬍刀、香氛等醫療與生活用品，提供了100個組合，送給在防疫前線作戰的紐約醫護人員。Zero Halliburton也表示，這是對他們的貢獻以及對幫助這座城市的人致意，會一起為「家」而努力，一起走過最艱難的時刻。

Zero Halliburton以行李箱，裝入口罩、乾洗手以及刮鬍刀、香氛等醫療與生活用品，提供了100個組合，送給在防疫前線作戰的紐約醫護人員。圖／摘自instagram
Zero Halliburton以行李箱，裝入口罩、乾洗手以及刮鬍刀、香氛等醫療與生活用品，提供了100個組合，送給在防疫前線作戰的紐約醫護人員。圖／摘自instagram

TUMI Alpha Bravo Kelly單肩包11,200元。圖／TUMI提供
TUMI Alpha Bravo Kelly單肩包11,200元。圖／TUMI提供

TUMI Voyageur Tula側背包10,600元。圖／TUMI提供
TUMI Voyageur Tula側背包10,600元。圖／TUMI提供

TUMI Voyageur Madison腰包9,700元。圖／TUMI提供
TUMI Voyageur Madison腰包9,700元。圖／TUMI提供

紐約 醫護人員

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