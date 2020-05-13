好市多貼12字公告「解除規定」網友：無限量反而沒人買

新冠肺炎(COVID-19)持續延燒，也一度造成了「衛生紙之亂」等物資上的問題，大批民眾湧進賣場搶衛生紙，造成供應不及，賣場也祭出「限購令」來因應短缺，昨天有民眾發現，知名賣場好市多衛生紙架上，已經貼上「目前衛生紙系列商品無限購」，讓千名網友按讚。

臉書「Costco好市多商品經驗老實說」12日有網友貼出一張照片，寫上「可以隨意購買」，只見貨架上放著滿滿的衛生紙，上頭貼出「目前衛生紙系列商品無限購」公告，對比2月份的衛生紙限購規定瘋搶後貨架上空蕩蕩一片的模樣，形成極大對比。

網友看完照片後也熱烈討論「可以隨意購買？那當初堅決搶購的光榮感呢？」、「無限量反而買氣差」、「上禮拜好像就無限量了，只是反而沒人買」、「嗯..我ok你先搶」、「不限購反而不想搶了阿哈哈哈哈哈」、「想知道之前瘋搶的，衛生紙用完沒?」、「不用限購的時候就沒人買，有什麼滯銷的東西，標示『限購』就對了」。

其實4月中時已經有網友分享，他去高雄中華店好市多時，看到貨架上成堆的衛生紙及廚房紙巾，不過賣場仍然規定，一人限購一袋衛生紙，當時也有人表示可能是剛好遇到補貨時間，也有其他網友表示去到現場仍都買不到。