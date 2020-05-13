首颱「黃蜂」像問號 鄭明典：恐和梅雨鋒面相互作用

位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，昨晚八時發展為今年第一號颱風黃蜂。中央氣象局表示，由目前資料來看，低壓中心先向北移動，再往西移動並通過菲律賓，進入巴士海峽後，再轉以東北方向繼續前進，此時為最接近台灣的時候，時間大概落在這個周末(16、17日)，南部以及東部地區受影響的機率比較大，屆時可能有短暫陣雨或雷雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據今天清晨2時，中央氣象局「潛勢預測圖」及最新歐洲系集模式模擬顯示，黃蜂未來在呂宋島附近向北迴轉，但是否就會因此構成較大威脅？其實不一定，因「黃蜂」受到呂宋島破壞後，「強度」減弱的程度，及其「結構」變化，皆是決定影響大小的關鍵。不過目前就颱風路徑、強度及結構，以及4、5天後的模擬，都存在很大的「不確定性」，後續還要再持續觀察。

氣象局代理局長鄭明典也在臉書上表示，「黃蜂」的大小環流還在整合中，大環流是問號形狀的主體，小環流在左側前端。

鄭明典說，對於今年的1號颱風，自己比較關心它和梅雨鋒面的相互作用。颱風北移代表熱帶水氣場北移，但是颱風卻也會影響梅雨鋒面的結構，這是個初始的小差異，可能造成顯著不同天氣變化歷程的情況，很值得細細觀察。

吳德榮也提醒， 隨著鋒面遠離，今晨各地雲量大幅減少，宜、花有殘餘低雲、山區零星少量降雨。各地因殘存冷空氣及輻射冷卻仍偏涼；截至上午5時6分，各地最低氣溫：北部約20度(桃園大溪區19.8度)、中部約21度(台中大甲區21.0度)、南部約22度(台南後壁區21.8度)、東部約21度(宜蘭員山21.0度)。

吳德榮說，今(13)日至下周日(17日)，受到暖氣團影響，各地恢復為晴朗炎熱的天氣，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率，部分平地偶受影響。今日氣溫：北部20至33度、中部21至35度、南部22至36度、東部21至34度。