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中市環保局：今天起3天空品差 14日橘色敏感族群注意
根據環保署空氣品質預報，受東北風影響，挾帶境外汙染物移入，今起3天西半部空品轉差，對敏感族群有影響。台中市政府啟動相關應變措施，提醒市民做好防護措施。
環保局表示，這波東北風挾帶境外汙染物移入，今天起各地空品條件轉差；尤明天環境風場轉為東風至東南風，擴散條件較差，汙染物易累積；午後臭氧濃度易偏高，西部地區空品轉為「橘色提醒」等級；週五汙染物微降，但仍須留意空品狀況。
市府將持續監控中市空氣品質，通知前30大固定汙染源自主降載、通知營建工地加強道路清洗掃街、出動各區稽查人員加強汙染稽查、制高點稽巡查露天燃燒、執行高汙染車輛查緝，減緩空品惡化程度。
環保局也橫向通報各局處通知所屬機關學校單位配合執行防制措施、調整戶外作息。
環保局表示，空品受地形及氣候影響，不確定性高，提醒民眾隨時注意空品狀況，尤其敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，應減少劇烈活動，避免戶外長時間活動。
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