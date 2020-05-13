桃機排名掉因太擁擠？ 業界：問題出在沒特色

桃園機場在Skytrax全球排名掉到十八，桃機及交通部官員都指與第三航廈尚未落成有關。不過航空界認為，桃機的問題根本不在第三航廈是否順利發包，而是「想不出來有什麼特色」。

桃機第三航廈主體工程已三度流標，桃機高層說，前天已公告第四度招標，預計八月底決標，再來開規格標，目標年底完成發包，北登機廊廳、主體航廈及南登機廊廳，會分別於二○二四年、二○二五年及二○二六年分階段完工，先完成的先投入營運。

桃機還會新建第三跑道，目前已通過環評，進入土地徵收階段，但該地屬私人土地，得經政府區段徵收取得，交通部民航局正處理中，預估最快二○二五年完工。

但航空界人士說，桃機的問題不在第三航廈，而是桃機給人感覺像是華麗拼湊的百貨公司，而不像「國門」該有的樣子。航空界說，不管是排名前十名的日本機場，或香港、新加坡的機場，一踏進大廳可強烈感受到「這就是樟宜、這就是羽田」，當機場沒特色，已不是推廣特色候機室就可處理。

航空界也分析，桃機有捷運、公路和客運接駁，但在最佳轉乘機場竟未入選前十名，桃機應檢討；Skytrax評比追求整體內斂美，「非免稅店拼拼湊湊就可行」，桃機宜提升機場文藝特色。

桃機總經理林祥生說，變聰明、變漂亮、變好玩一直是努力方向，已在觀景台、美食街、文字藝術方面展現成果，但還需要更多的國際行銷。