今年第一號颱風黃蜂生成 周末北轉影響台灣

原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，於今天晚間8時發展為今年第一號颱風黃蜂（國際命名：VONGFONG）。中央氣象局說，台灣在周末會受黃蜂外圍環流的影響，南部、東半部會有降雨。至於強度要觀察它周三或周四登陸菲律賓本島以後，結構被破壞的程度。

氣象局預報員陳伊秀說，目前的資料顯示，黃蜂快的話周三、或周四白天會往西碰觸到菲律賓的陸地，通過菲律賓本島再出海，往北邊拉上來。預計周五、周六有機會進入巴士海。她說，在海面上有利於黃蜂的發展，不過強度可能到輕颱上限，沒有到中颱。

對台灣的影響關鍵在明後天，黃蜂沿菲律賓陸地上來以後，結構是否會被破壞，出海以後的強度如何。陳伊秀表示，黃蜂到巴士海峽會往東北邊偏，若路徑較偏東，對台灣影響較小；若沒有偏東，就會比較靠近台灣，外圍環流影響台灣，周末東半部、南部的水氣增加。

陳伊秀表示，因為路徑都還有不確定性，若颱風偏西，暴風圈才可能會碰觸到台灣。五天後會不會直撲台灣，陳伊秀說，不確定性非常高，目前資料顯示機率較低。