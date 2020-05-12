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住商部門微型抵換首例 台北101跨年煙火可望「碳中和」

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署、台北市環保局、台北101今天共同舉辦「住商減碳」記者會。 圖／環保署提供
環保署、台北市環保局、台北101今天共同舉辦「住商減碳」記者會。 圖／環保署提供

環保署推動「住商微型抵換」計畫，鼓勵住商部門自行減碳，取得的碳權可用來辦活動或作為環評抵換所需，今年3月20日審查通過台北101住商微型抵換、也是全台首例，透過汰換地下停車場照明設備，每年可減少51萬度用電量，預計十年內可減碳超過2700公噸，101表示，獲得的碳權將用於施放跨年煙火，且經過抵換後，跨年煙火可望達成碳中和目標。

為鼓勵民間投入自願減量工作，環保署建立「溫室氣體排放額度抵換專案」機制，依認可的方法提出減量措施，經審查核准後取得碳權，可用於企業辦理活動、開發案環評抵換所需。目前全國已通過註冊者有53件，以能源及製造部門為主。

由於住商部門可申請的減量措施主要為節能型，且個案可申請的減量額度相對較製造部門小，為鼓勵住商部門加入「抵換專案」，環保署107年12月修正發布「溫室氣體抵換專案管理辦法」，新增微型抵換專案，簡化申請機制並縮短申請時程，期待住商部門透過節能措施不僅省下電費，更可取得碳權。

台北市政府環保局為推動住商部門減量，輔導及協助台北101申請為「住商部門微型規模抵換專案」的首例。台北101作為住商部門中指標性的建築物，不僅進行自主性溫室氣體盤查，並在企業社會責任報告書揭露。為進一步減碳，台北101去年提出汰換商辦大樓地下停車場照明設備計畫，預計將停車場照明汰換為2841盞高效率LED燈具，每年節電7.7%，可減少51萬度用電量。

101大樓總經理張振亞今天表示，101獲選為世界最有影響力的50大建築之一，有企業責任帶動。從率先參與碳揭露，與政府尋找減量的可能性開始，這次自發響應政策，成為住商部門微型抵換首例，至於取得的碳權，將用於舉辦跨年煙火。

環保署署長張子敬表示，住商排碳占比約20％，因此藉由檢討、簡化，環保署推出「微型減量」機制，鼓勵住商部門一起出一份力。

台北市環保局局長劉銘龍說，台北市碳排主要來自住商部門，北市積極推動住商部門的節能，是六都惟一連續三年用電負成長，減少使用了2.58％的電力。盼在101的帶動下，更多住商大樓參與，鼓勵信義區其他百貨公司大樓跟進，成為減碳中心。

環保署 減碳 台北101

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