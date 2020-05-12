慈濟護理師細心照顧 病患大讚恩人感謝

今天是國際護師節，花蓮慈濟醫院負壓隔離病房護理長張素雯分享服務23年心得，遇到新冠肺炎疫情影響，除了積極協調護理師人力，更勇敢面對每個疑似個案。她回憶，曾有個疑似確診患者被隔離，緊抓不放不讓護理師離開病房，仍秉持專業照顧，後來陰性排除，病患大讚護理師是恩人，感謝辛勞與付出。

花蓮慈濟醫院護理之光長廊今天揭幕，表揚54位護理人員，其中護理長張素雯人生超過一半的歲月，都奉獻在照護病人的身上。她說，疫情期間進到負壓隔離病房的病人，其實都很需要幫助，有些人在隔離期間精神壓力大到崩潰，護理人員進去照護時都會被抓著雙手不放，只能安慰害怕的病患，幸好結果為陰性，讓患者感謝護理師的照顧，大讚是一生的恩人。

另外，護理部副主任呂基燕榮獲有護理界奧斯卡獎之稱的「全國傑出護理人員」，她回憶，去年遇到一位新進護理同仁，原來是2002年在慈濟醫院第一位接受骨髓移植女童，在家人的鼓勵下，決定當護理師幫助更多人。在通過試用期之後，這位新進同仁與呂基燕相見歡，並分享對於過去在移植病房中的護理過程，成為擔任護理師的重要影響之一。