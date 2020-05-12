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再生醫療條例再闖關 病友憂費用過高

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
衛福部長陳時中表示，台灣的生技產業必須要有國際競爭力，不應因小失大，行業權益不該阻礙整體社會發展。(Photo by Army Medicine via Flickr)
衛福部長陳時中表示，台灣的生技產業必須要有國際競爭力，不應因小失大，行業權益不該阻礙整體社會發展。(Photo by Army Medicine via Flickr)

立法院上個會期未通過的《再生醫療條例》，新的會期將重新審理，若通過可望造福癌症等慢性病患！立法院12日召開公聽會，不少醫療團體都強調，國際上再生醫療正蓬勃發展，台灣不能落後，但也有癌症病友團體表達費用過高的擔憂。衛福部長陳時中表示，希望法案能通過，台灣的生技產業才有國際競爭力。

全球發展再生醫療

「國際再生醫療產品正蓬勃發展！」台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉表示，目前全球共有1,066件再生醫療的臨床試驗，包含基因治療、細胞治療和組織工程，美國食品藥品監督管理局更預計每年核准10至20再生醫療產品。林世嘉指出，再生醫療不僅造福生技產業，更可帶動機械、ICT等周邊產業成長。

台灣諾華總經理陳喬松舉出「嵌合抗原受體T細胞療法」（CAR-T），此療法是萃取病人的T細胞，以基因重組工程改造，讓T細胞能夠辨識癌細胞並精準打擊，這項療法已在美國、歐盟、加拿大、日本上市。陳喬松強調，CAR-T療法跟傳統藥品必須大量生產很不一樣，只要「一次性的治療」即可。

病友憂高額費用

然而，台灣癌症基金會蔡麗娟副執行長舉出病友的幾個擔憂，第一，再生醫療的費用非常高，平均一次需要25萬；第二，若發生不良反應或風險事故，應如何救濟補償？第三，再生醫療製劑由於取自人體細胞，應考量捐贈者的「合適性」，如有無傳染病；第四，再生醫療製劑有無長期性的不良反應？

針對費用高的問題，沛爾生技醫藥股份有限公司林成龍董事長認為，一開始生技公司必須負擔研發經費，但假以時日，費用一定會慢慢降下來。台灣癌症基金會執行長賴基銘則建議，政府可以透過減稅或進口耗材的方式，降低廠商的成本。

衛福部：積極推動

「衛福部對於再生醫療的態度是樂觀其成、積極推動。」衛福部長陳時中回應，立法院上個會期之所以沒辦法異中求同，最大的爭議在於「販賣專屬權」，牽扯到行業的權益，但陳時中直言，「行業權益不該阻礙整體社會發展」，台灣的生技產業必須要有國際競爭力，相信立法院會有智慧達成立法共識。

在公聽會的結尾，立委邱議瑩感性地說，她本身是卵巢癌患者，對她而言再生醫療是一個活下去的機會，去年衛環委員會曾經審查過草案，過程中有很多折衝，遺憾最後仍無疾而終。台灣研發型生技新藥發展協會理事長張鴻仁也表示，希望民進黨內先作好溝通，法案不要制定得太複雜。

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