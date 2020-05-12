謝謝護理台灣隊！ 台北101再度點燈響應國際護師節

今天是512國際護師節，為感謝在新冠肺炎期間，所有醫護人員、疾管署防疫人員總是站在第一線全力以赴守護台灣，台北101、衛福部與中華民國護理師護士公會全國聯合會攜手合作，再度在大樓外牆點燈打字，讓打氣的暖心話語躍上台北天際線。

台灣疫情逐漸趨緩，在這段防疫期間內，多次透過點燈方式替全民加油的台北101，再度於今晚(12日)點亮大樓北面外牆，文字內容有「護理台灣隊」、「謝謝您們」、「護台灣助世界」、「也請照顧自己」、「護理師節快樂」及「Nurses Day」等。