在家愛滋自我篩檢 即日起開放網路訂購

疾管署今天宣布，109年度「在家愛滋自我篩檢計畫」即日起開放網路訂購試劑，民眾可上網訂購並選擇鄰近超商取貨，充分隱私保障又方便。

疾管署副署長羅一鈞表示，為鼓勵民眾了解自身健康狀況，今年度「在家愛滋自我篩檢計畫」已自5月1日辦理，民眾前往合作民間團體、衛生局（所）等362個實體服務點或26台自動服務機設置處，支付新台幣200元費用後取得篩檢試劑，在家就能做愛滋篩檢。網路訂購超商取貨通路則於今天開放。

民眾上網訂購並選擇鄰近超商取貨，在收到送達通知後7天內到超商支付245元（200元試劑費及45元物流費）後取得試劑。

羅一鈞說，目前可取貨付款的門市僅限7-11，未來將陸續增加全家、OK、萊爾富等超商通路。寄送試劑的外包裝將不會有任何標示內容物和寄送廠商名稱，充分隱私保障。

民眾檢驗結果無論為陽性或陰性，都可依包裝指示上傳「試劑編號」照片、登錄檢驗結果及註冊會員（匿名），將核發免費試劑電子兌換券一張，兌換券可自用或轉贈親友使用。

羅一鈞說，自我篩檢試劑為初步檢驗，民眾若初步篩檢呈陽性，無須過度驚慌，並儘速至愛滋指定醫事機構進一步確認檢驗，疾管署補助當次就醫掛號費及部分負擔。

疾管署呼籲，有性行為者，建議至少進行一次篩檢；有無套性行為者，建議每年至少進行一次篩檢；若有感染風險行為（如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病等），建議每3至6個月篩檢一次，以了解自身愛滋感染狀況。